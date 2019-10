Zvieracia ombudsmanka na spoločnom pódiu s Vanessou Mae

Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová spolu s Vanessou Mae predstavila publiku v Košiciach aktivity združenia Zvierací ombudsman, jeho poslanie a zdôraznila potrebu aktívne sa angažovať v boji za ochranu zvierat. Zvláštnu pozornosť venovala potrebe vzdelávania detí k ochrane zvierat a prírody už na základných školách, aby sa deti už na začiatku učili o tom, že zviera nie je vec, alebo hračka, že je cítiacou bytosťou, ktorú nie je možné týrať. Upozornila tiež na problém množiteľov a upozornila na nezodpovedné kupovanie zvierat pod vianočný stromček. Takto kúpené a darované zvieratá častokrát končia v útulkoch, či opustené na ulici.

Vanessa-Mae dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami, ktoré bojujú za práva zvierat. Jej aktivizmus bol v roku 2018 ocenený cenou Lorda Houghtona za ochranu práv zvierat a boj proti krutosti. Vplyv osobností na spoločnosť je známy. Vanessa sa tento vplyv rozhodla aktívne využiť v prospech boja proti krutosti a týraniu páchanom na zvieratách po celom svete. Často je to práve podpora osobností a ich vplyv, ktoré aktivistom pomáhajú pri práci a dokážu významným spôsobom dopomôcť k zmene.



„Keď nám pred niekoľkými týždňami prišiel e-mail od svetoznámej huslistky s informáciou, že by chcela počas svojho koncertu v Košiciach vyjadriť zo všetkých slovenských združení podporu práve tomu nášmu, ostali sme v nemom úžase. Neverili sme, že to môže byť pravda. Už v minulosti podporilo aktivity Zvieracieho ombudsmana množstvo známych ľudí, no záujem niekoho, kto sa v rámci svojho vplyvu venuje téme ochrany zvierat na celosvetovej úrovni má pre nás veľký význam. Stretnutie s Vanessou Mae nám tak znovu pripomenulo, že to, čo robíme má význam. Podporu a záujem, ktoré o našu prácu prejavila si veľmi vážime. Spoločný rozhovor ukázal, že máme mnohé spoločné, aj pre ňu je ochrana zvierat poslaním. Rozhovor rovnako otvoril priestor pre konkrétne spôsoby vzájomnej spolupráce, veríme, že už v blízkej budúcnosti. Násilie je len jedno a sme presvedčení, že je ľudskou povinnosťou našej spoločnosti správať sa k zvieratám humánne a s rešpektom. Vanessa Mae v sobotu večer priniesla publiku okrem svojej dych berúcej hudby aj poslanie chrániť tých, ktorí sa nemôžu a nevedia brániť,“ Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

