SlovakiaTech 2019 ukázal nové lietajúce auto zo Slovenska aj bionickú ruku na živom tele

Košický Kulturpark sa v druhý októbrový týždeň stal centrom s najväčšou koncentráciou odborníkov na smart technológie, priemysel a robotizáciu. Na troch pódiách súčasne ponúkol SlovakiaTech vystúpenia 114 spíkrov z domova i zo zahraničia. Na konferencii sa zúčastnila vyše tisícka hostí a ďalšie stovky návštevníkov privítal aj veľtrh, ktorý bol spolu s konferenciou otvorený pre verejnosť bezplatne.

Prezident SlovakiaTech, podnikateľ a inovátor Juraj Miškov spresnil, že „cieľom je popularizovať inovácie a nové technológie, aby sme sa ako krajina pohli dopredu.“

Juraj Miškov Zdroj: SlovakiaTech

SlovakiaTech 2019 ponúkol tri tematické okruhy: SMART Stage - odborné panelové diskusie zamerané na oblasti Smart Industry, Smart Supply, Smart Energy a Smart Career; TECH Stage – prezentácie a panelové diskusie o najnovších technologických inováciách firiem v oblasti: FinTechu, GreenTechu, HealthTech, TelcoTech, LogisticTech, InnoFunding; STORY Stage - prezentácie inovatívnych slovenských firiem, Women in Tech, prezentácie študentov a škôl.

SlovakiaTech 2019 otvoril svetoznámy futurista Chris Riddell z Austrálie. Jeho globálne odborné znalosti poskytujú jedinečnú perspektívu a pohľad na podniky budúcnosti. „Ak chceme vedieť čo nás čaká v budúcnosti, musíme sa pozrieť do našej minulosti“, tvrdí Chris. Internet všetkého a internet vecí podľa neho znamená, že všetko v našom živote je poprepájané online. „Naše práčky, chladničky, autá, dokonca i žiarovky sú dnes už pripojené k internetu. Firmy dnes poznajú správanie svojich zákazníkov lepšie ako kedykoľvek predtým, poznajú ich návyky a dokonca vedia, čo práve robia!“ myslí si futurista. Táto éra bude podľa neho pokračovať a preto je na mieste otázka, „čo bude nasledovať ďalej?“

Lákadlom prvého dňa SlovakiaTech bol nesporne profesor Dennis Hong z Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA), ktorý je zakladajúcim riaditeľom RoMeLa (Robotics&MechanismsLaboratory), čo je laboratórium robotiky a mechanizmov na Fakulte strojárstva a letectva UCLA.

Dennis Hong Zdroj: SlovakiaTech

Jeho výskum sa zameriava na pohyb a manipuláciu s robotmi, autonómne vozidlá a humanoidné roboty. Hong vysvetlil, prečo majú roboty veľmi často práve humanoidný vzhľad: „Keď sa pozrieme na hollywoodske filmy, väčšina robotov má vzhľad ako ľudia a má to svoj dôvod. Ak by tak nebolo, nemohli by chodiť hore a dole schodmi a používať rovnaké nástroje ako ľudia. Čo sa týka ďalšieho vývoja, máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Stále sú veľmi drahé, pomalé a ich systém nie je spoľahlivý. Preto hľadám rôzne kreatívne riešenia, aby sme posunuli ich vývoj krok za krokom dopredu.“

Divácky mimoriadne atraktívnu prednášku ponúkol v úvode druhého dňa Slovák Štefan Klein, ktorému sa podarilo zostrojiť prelomový lietajúci AeroMobil. V Košiciach tentoraz predstavil svoj nový projekt AirCar. Lietajúce auto, ktoré len dva dni predtým absolvovalo svoj prvý let na nitrianskom letisku jeho dizajnér i konštruktér opisuje ako atraktívny športový automobil. Unikátny slovenský AirCar bude mať dizajn športového auta, kompaktnejší tvar, lepšie letové vlastnosti a dokáže vzlietnuť až do výšky 3 km!

Zdroj: SlovakiaTech ​

„AirCar s novými patentmi a technickými riešeniami môže mať štvorsedadlovú verziu, čo bývalé riešenie neumožňovalo a tiež dvojmotorovú verziu výhodnú pre AeroTaxi. Vízia ide ďalej až k možnosti obojživelného vozidla,“ povedal Klein na SlovakiaTech.

Obrovskou výhodou AirCar-u bude fakt, že ho bude možné parkovať doma v garáži ako normálne auto a s dĺžkou 5,2 metra bude môcť byť súčasťou mestskej cestnej infraštruktúry. Podľa Kleina bude AirCar ľahučký, dynamický a rýchlo transformovateľný a na vzlet môže použiť krátku vzletovú trávnatú plochu. „To zásadne zmení systém dopravy u nás, lebo Slovensko a Európa sú posiate malými letiskami,“ konštatoval Klein.

Zdroj: SlovakiaTech

Prípravné práce na novom AirCar v jeho nitrianskej dielni v súčasnosti vrcholia a profesor dizajnu Štefan Klein svoj projekt chystá predstaviť koncom októbra na medzinárodnej výstave v čínskom Šanghaji. Ako pred účastníkmi SlovakiaTech dodal, na ten budúci ročník už so svojím strojom do Košíc aj priletí.

Tretí deň SlovakiaTech otváral Michel Fornasier, prezývaný aj ako „Bionicman“. Švajčiar, ktorý sa narodil bez pravej ruky je akýmsi novodobým supermanom. Michela Fornasiera jeho doslovný hendikep nezlomil a dnes si vychutnáva plnohodnotný dvojruký život vďaka dokonalej bionickej protéze „iLimbUltraRevolution“. Od začiatku roka 2015 je dobrovoľným veľvyslancom pre high-tech protézy. So svojím charitatívnym projektom „Give Children a Hand“ (Dajte deťom ruku), začal pracovať na tom, aby deti s podobným osudom a hendikepom, ktoré sa narodili bez končatiny, mohli žiť plnohodnotný a šťastný život ako on. Spoločne s lekármi, dizajnérmi a majiteľmi 3D tlačiarní vyrába jeho charitatívna spoločnosť originálne protézy pre hendikepované deti.Jeho protéza má šesť nezávislých motorov, uhlíkový hriadeľ a váži 1,2 kilogramu. Michelova pravá bionická ruka je schopná vykonávať viac než len bežné úchyty. S aplikáciou vo svojom smartfóne si Michel môže vybrať z viac ako 20 možných pohybov a úchytov, pričom si môže naprogramovať umelú končatinu aj individuálne.

Na SlovakiaTech sa jedným z atraktívnych miest stal aj pavilón Technickej univerzity v Košiciach, v ktorom predstavili aj svoj umelý implantát medzistavcovej platničky. „Implantát obsahuje malé mikrovlákno, pomocou ktorého dokážeme sledovať základné parametre, ako teplota a tlak, ktoré potrebujeme pre monitorovanie implantácie,“ povedal Marek Schnitzer zo Strojníckej fakulty, katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania TUKE.

- reklamná správa -