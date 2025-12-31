Perfektné seriály na zimné večery

Pripravte sa na seriály, ktoré splnia všetky Vaše očakávania. STVR už na začiatku roka ponúkne na Dvojke dva mimoriadne seriály.
Geniálna priateľka je výnimočná adaptácia výnimočnej literárnej predlohy, bohatá, prepychová, emocionálne presná a prekvapivo jemná. Štvrtá séria seriálu uzatvára jedinečný televízny príbeh o priateľstve, ktoré pretrvalo desaťročia, spoločenské zmeny aj osobné zlyhania. Adaptácia záverečného románu Eleny Ferrante Príbeh stratenej dcéry nás presúva do 80. rokov a zároveň symbolicky bilancuje životné cesty dvoch výnimočných hrdiniek, Eleny Grecovej a Raffaelly Cerullovej, zvanej Lila. Finále seriálu sa vracia na miesto, kde sa všetko začalo, k otázke zmiznutia Lily a k rozprávaniu príbehu šesťdesiatročného priateľstva. Nie všetky nitky sa uzatvoria a nie všetky odpovede zaznejú. No práve v tom spočíva sila Geniálnej priateľky. Ako naznačuje samotná Lila, príliš uhladené konce patria zlým románom. Tento príbeh taký nie je.
Prečo sledovať seriál Geniálna priateľka
- Jeden z najuznávanejších európskych seriálov posledných rokov
- Výnimočná adaptácia svetoznámej literárnej ságy Eleny Ferrante
- Silné ženské hrdinky, ktoré sa vymykajú stereotypom a idealizácii
- Presné zachytenie spoločenských, politických a kultúrnych zmien Talianska od 50. rokov po 80. roky
- Filmová kvalita spracovania, každá epizóda pôsobí ako samostatný celovečerný film
- Výrazné herecké výkony a prirodzený, civilný prejav postáv
- Finále, ktoré neponúka lacné odpovede, ale zanecháva silný emocionálny dozvuk
Premiéru štvrtej série sledujte na Dvojke každý piatok od 9. januára o 20.30 h.
Eva Green a Vincent Cassel v napínavom boji s časom aj minulosťou
Napätím nabitý, súčasný a mimoriadne aktuálny, taký je nový šesťdielny seriál STVR Spojka. Britsko-francúzsky špionážny thriller vtiahne divákov do sveta medzinárodných intríg, kybernetických útokov a nebezpečných emócií. Sledujte na Dvojke od 10. januára, každú sobotu o 22.20 h.
Chyby z minulosti sa nikdy nestratia, iba trpezlivo čakajú na moment, keď môžu ovplyvniť budúcnosť. Eva Green a Vincent Cassel ako Alison a Gabriel sú bývalí milenci, dnes profesionáli stojaci na opačných stranách systému. Ona je vysokopostavená vládna úradníčka, on žoldnier a súkromný agent. Keď Európu zasiahne séria ničivých kybernetických útokov, sú nútení opäť spolupracovať. Popri hrozbe kolapsu infraštruktúry, vrátane dramatického ohrozenia bariéry na Temži, sa však otvára aj ich nevyriešená minulosť.
Dej sa odohráva na viacerých miestach sveta, od Londýna, cez Francúzsko, až po Sýriu, čím seriál zdôrazňuje medzinárodný rozmer moderných hrozieb. Viacjazyčné prostredie a realistický pohľad na kybernetickú bezpečnosť dodávajú príbehu autentickosť a naliehavosť.
Jedným z najsilnejších prvkov seriálu Spojka je chémia medzi hercami Evou Green a Vincentom Casselom. Ich vzťah je plný napätia, nevypovedaných krívd a stále živej príťažlivosti. Seriál tak balansuje medzi špionážnym thrillerom, politickou drámou a intímnym príbehom o dôvere, zrade a osobnej cene, ktorú si vyberajú veľké rozhodnutia.
Prečo si Spojku nenechať ujsť?
- Hviezdne herecké obsadenie
- Inteligentná kombinácia akcie, romantiky a špionáže
- Vysoká aktuálnosť.
- Napínavý pohľad na svet, kde jediný klik môže spustiť katastrofu a jediná emócia zmeniť všetko
