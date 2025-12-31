Šaško otvorene: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde! Szalay hovorí o škandále

BRATISLAVA - Rezort je pripravený obhájiť zrušenie záchrankového tendra aj na súde. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v rozhovore. Zdôraznil, že jeho zrušením nevznikla štátu žiadna finančná škoda a cieľom ministerstva bolo chrániť verejný záujem.
„To, aký bude výstup generálneho prokurátora Maroša Žilinku, je jeho suverénne rozhodnutie,“ povedal minister. Zároveň zdôraznil, že rezort reagoval na vznesené protesty a prebiehala aj diskusia so zástupcami Generálnej prokuratúry SR. „My sme presvedčení, že sme konali správne. Tender je zrušený a my sme pripravení to obhájiť aj na súde,“ uviedol. Šaško odmietol tvrdenia o finančnej škode. „Napriek tomu, čo tu koluje o kadejakých dvoch miliardách (...), odišlo presne nula eur,“ zdôraznil. Dodal, že ministerstvo konalo s cieľom chrániť verejné zdroje.
archívne video
Žiadne právne kroky zo strany dotknutých subjektov
Minister zároveň poukázal na to, že k dnešnému dňu rezort neeviduje žiadne právne kroky zo strany dotknutých subjektov. „K dnešnému dňu neevidujeme žiadne ani sťažnosti, ani žaloby,“ uviedol. Podľa Šaška sa ministerstvo po zrušení tendra sústreďuje na ďalší postup. „Teraz sa sústredíme na to, ako ten systém bude vyzerať ďalej,“ povedal. Doplnil, že svoju predstavu o ďalšom nastavení systému záchrannej zdravotnej služby plánuje predstaviť začiatkom roka 2026. „Tá predstava bude ohlásená pravdepodobne začiatkom roka,“ uviedol minister. Zároveň avizoval, že následne môže nasledovať aj legislatívna iniciatíva. Ako doplnil, o ďalšom postupe chce najskôr informovať predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora.
Szalay to vidí inak
Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá víziu, mandát ani tím na presadzovanie potrebných zmien, hoci je lepším ministrom než jeho predchodkyňa Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Uviedol to poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay v hodnotení roka 2025 v zdravotníctve. „Zmena na ministerskej stoličke zdravotníctvu prospela - Kamil Šaško je lepší minister zdravotníctva, než bola Zuzana Dolinková. Zároveň však nemá víziu, mandát ani tím na presadzovanie potrebných zmien. V mnohých oblastiach, za ktoré nesie politickú zodpovednosť, má len symbolický dosah - napríklad na fungovanie Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) či Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Väčšinu času trávi hasením najhlasnejších problémov - teda tých, ktoré sa dostanú do večerných správ,“ priblížil Szalay.
Z pohľadu pacienta bolo podľa neho pozitívne, že sa od januára naplno spustilo meranie čakacích lehôt na plánované hospitalizácie. Ide podľa neho o dôležitý krok pri uplatňovaní nároku pacienta, problémom však zostáva dostupnosť dát. „Na stránke NCZI však ani po roku nie sú zverejnené korektné a použiteľné údaje,“ upozornil. Ako doplnil, komplikácie pacientom priniesla novela zákona o eZdraví, ktorá podľa poslanca od 1. januára „vypla“ elektronické recepty na lieky nehradené z verejného zdravotného poistenia. „Po dvoch týždňoch sa časť problémov ‚vyriešila' ministerským usmernením, ktoré je v rozpore so zákonom,“ uviedol. Pre nezmluvných lekárov eRecept podľa neho nefunguje dodnes a údaje o ich preskripcii v systéme eZdravie chýbajú.
Szalay konštatoval, že prvú polovicu roka poznačili spory s lekárskymi odborármi v súvislosti s návrhom na konsolidáciu platového automatu. Pozitívne však hodnotí zverejňovanie dát o úhradách a výkonnosti nemocníc, ktoré otvorilo potrebnú diskusiu o spravodlivosti financovania a efektívnosti nemocníc. Dodal, že pokračovali aj projekty výstavby nemocníc z plánu obnovy a zo zdrojov rezortu obrany, pričom položený bol základný kameň novej nemocnice v Bratislave. Najlepšie pripravený sa podľa neho javí projekt nemocnice v Prešove, zatiaľ čo medicínsky plán nemocnice vo Vajnoroch, za ktorú zodpovedá minister zdravotníctva, zostáva utajený. „Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) je v tejto oblasti reálne efektívny. Je dokonca komunikatívnejší než jeho kolega Šaško,“ myslí si Szalay.
Škandál roka
Za škandál roka označil Szalay záchrankový tender. „Šaško tu zaplatil daň za neskúsenosť - mal predvídať, že tender bude problematický, ako boli aj tie predchádzajúce. Kritériá sú subjektívne, ide skôr o súťaž krásy než o súťaž kvality,“ podotkol. Následný postup po zrušení tendra podľa neho vytvoril právnu neistotu, ktorá môže viesť k žalobám a ohrozuje stabilitu záchrannej zdravotnej služby. „Nevieme ani, čo bude ďalej, či a kedy bude nový tender, alebo či štát záchranky zoštátni. V takejto neistote sa kvalita záchrannej zdravotnej služby rozvíja len veľmi ťažko,“ dodal. Poslanec zároveň upozornil, že nedošlo k posunu v otázke poplatkov v zdravotníctve. Poukázal na analýzy, podľa ktorých pacienti platia významné priame platby, ktorých objem rastie, no chýba politická vôľa situáciu riešiť.