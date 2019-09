Ľadová šou Angry Birds on Ice má amerického choreografa a akrobatov!

Aby bol potenciál skutočne šikovných akrobatických účinkujúcich Angry Birds on Ice využitý naplno, prizvali si slovenskí tvorcovia na pomoc amerického choreografa Jamesa Tanabe zo svetoznámeho Cirque du Soleil!

Zdroj: Comunique

Ľadová revue Angry Birds on Ice má ešte pred štartom šou na konte niekoľko rekordov! Slovenská verzia je jediná Angry Birds šou akéhokoľvek druhu, na svete. Jej unikátnosť spočíva v 360-stupňovej scéne, ktorá je pri rodinných šou takejto veľkosti úplný svetový unikát. V predstavení na ľade bude veľké množstvo prvkov umenia, najmä akrobacia. A práve na ňu si slovenskí tvorcovia prizvali amerického choreografa Jamesa Tanabe, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vystupovaním a trénovaním účinkujúcich najmä z cirkusového prostredia. Prestížna pozícia „Artistic Director at Cirque du Soleil,“ čiže hlavný choreograf akrobatov inscenácie od Cirque du Soleil, hovorí sama za seba. V prípade, že nepoznáte Cirque du Soleil, je to najznámejší a najvýznamnejší akrobatický cirkus na svete, ktorý zmenil celosvetový pohľad na to, čo znamená slovo cirkus. Spoluprácu s americkým choreografom nadviazal režisér Angry Birds on Ice Juraj Benčík, ktorý vystupoval v inscenácii CORTEO v rámci Cirque du Soleil.

Zdroj: Comunique

„Spolupráca s Jurajom bola vždy niečím do čoho som chcel ísť, no doteraz to z praktických dôvodov nebolo možné. Preto sa teším, že sa stane realitou práve vďaka ľadovej revue Angry Birds on Ice,“ neskrýva radosť americký choreograf James Tanabe.

James strávil so slovenskými akrobatmi týždeň intenzívnych príprav v prostredí, o ktorom sa dá povedať, že je naozaj drsné aj pre tých najlepších a najskúsenejších. Zima, vlhkosť, únava, to všetko museli spoločne prekonať, aby posunuli choreografie ešte o úroveň vyššie.

„Najnáročnejšou časťou mojej práce bolo práve toto prostredie najmä kvôli ľadu, ktorý okrem toho, že je šmykľavý, patrí snáď k najtvrdším povrchom, na ktoré sa dá dopadnúť. Je to úplne iné, ako keď dopadnete napríklad na drevené pódium. Chyby počas šou preto nebudú prípustné,“ prezradil James Tanabe.

Zdroj: Comunique

Nenechajte si ujsť fantastickú ľadovú revue Angry Birds on Ice. Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice. Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk. Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com

-reklamná správa-