Buďte na oslave 70 narodenín Jara Filipa a príďte do NTC na výnimočný koncert

Zdroj: Evička Korbeľová

Jaro Filip by zajtra (22. júna) oslávil sedemdesiat rokov. Určite by to bola oslava plná zábavy, humoru a dobrej hudby. Páčilo by sa mu stretnutie s priateľmi a bolo by ich naozaj veľa. Pravdepodobne by na to potreboval športovú halu. Presne tak bude jeho oslava 70-tky vyzerať a aj vy môžete byť pri tom.