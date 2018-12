Prdíte viac, ako je zdravé? Môžete mať tento problém

Na tejto téme sa síce dá zabávať, no ak ju neriešime, môžeme si privodiť ešte horšie ťažkosti.

Priemerný zdravý človek vypustí za deň približne 0,5 litra plynov. Keďže je to len „vzduch“, prd neváži takmer nič – jeho váha je menej, ako 0,05 gramu.

To je množstvo, ktoré by vás nemalo ovplyvňovať v bežnom živote. Ak však pociťujete nepohodlie a myslíte na ťažkosti s trávením až toľko, že vás to ovplyvňuje v práci či v škole, môžete mať rozladenú črevnú mikroflóru.

Tú môžu zlepšiť priateľské baktérie – také, ktoré priaznivo pôsobia v našich črevách. Viac sme sa spýtali člena Slovenskej spoločnosti pre probiotiká, PharmDr. Radoslava Daniša: „Lactoflor je produkt, ktorý má v sebe prirodzené kultúry mliečneho kvasenia. Rovnaké, aké sa nachádzajú v kefíre. Vieme, že tieto baktérie spolu fungujú, kooperujú a navzájom si pomáhajú. Získavame ich totiž z ich prirodzeného mliečneho prostredia,“ vysvetľuje. „Tieto zdravé baktérie sa vo forme kapsúl dostanú do čreva a tam môžu pozitívne pôsobiť.“

Samozrejme, nie každý má rovnako veľa plynov. Aj ich zloženie je u každého odlišné.

„Zloženie črevnej mikroflóry je ako odtlačok prsta, u každého človeka je unikátne,“ tvrdí PharmDr. Rado Daniš. Človek sa rodí do prostredia plného mikroorganizmov – prvýkrát sa s nimi dokonca stretne už počas pôrodu pri prechode pôrodnými cestami. Baktérie sa postupne stanú súčasťou nášho organizmu. Ich prítomnosť je absolútne nevyhnutná pre to, aby sme si vybudovali imunitu.

Črevá sú kľúčovou súčasťou našej obranyschopnosti. Baktérie nedovoľujú imunite zaspať na vavrínoch. Niektoré mikroorganizmy stimulujú imunitu, iné napomáhajú rozkladaniu potravy, ďalšie existujú len preto, aby nakŕmili iné užitočné organizmy v našom trávení.

A práve počas rozkladania potravy vznikajú plyny. Časť plynov sa do čriev dostane z vonku – vzduch prehĺtame pri jedení, dostaneme ho do seba napríklad aj sýtenými nápojmi. Iné vzniknú priamo v črevách. „Napríklad pri trávení červeného mäsa,“ podotýka Rado Daniš. To znamená steaky, burgre či hot-dogy.

Ak trávenie príliš zaťažíme nevyváženou stravou, neustálym jedením fast foodu, nedostatkom vlákniny či zdravých baktérií, môžeme si poškodzovať krehkú rovnováhu vo vnútri tráviaceho traktu. Ťažkosti s trávením – a vetrami – môže zhoršovať aj stres.

V strese telo vylučuje hormóny, ktoré nás pripravujú na fyzický výkon – útek alebo súboj. To ovplyvňuje, kam smeruje energiu a trávenie to zväčša nie je. Dôsledkom môže byť viac kyseliny v žalúdku či pomalší pohyb čriev. Keď strava prechádza trávením pomalšie, zostáva tam dlhší čas a práve ťažké jedlá môžu spôsobiť silnejšiu plynatosť a bolesti brucha.

To môže neskôr viesť k ďalším problémom – syndrómu dráždivého čreva, potravinovým intoleranciám či neustálym kŕčom.

Stresu či ťažkej strave sa niekedy nedá vyhnúť, dajú sa však posilniť zdravé baktérie v našom trávení. Najrýchlejšou pomocou sú práve baktérie mliečneho kvasenia. Lactoflor má v sebe prirodzené mliečne baktérie, ktoré pochádzajú z Bulharska – miesta, kde má historicky najmenej ľudí problémy s trávením vďaka baktérii Lactobacillus bulgaricus, ktorá sa nachádza aj v Lactoflore.

