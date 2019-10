Barnier chce dohodu o brexite do utorkového večera: Lajčák to tak pozitívne nevidí

BRUSEL - Najnovšie návrhy britskej vlády týkajúce sa brexitu "nie sú dosť dobré". Uviedol to v utorok v Luxemburgu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier v rámci zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC). Jeho slová tlmočila tlačová agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri diplomatické zdroje.

Barnier podľa nemenovaných diplomatov spresnil, že potrebuje príslušný právny text do konca dňa, aby ho mohol v stredu predstaviť najskôr veľvyslancom členských krajín pri EÚ (COREPER) a následne premiérom a prezidentom 27 členských krajín odporučiť schválenie novej dohody na nadchádzajúcom summite EÚ (17. - 18. október). V opačnom prípade je veľmi pravdepodobné, že Barnier odporučí ďalšie rokovania s Londýnom až po summite EÚ, ktorý sa skončí v piatok poobede.

"Úsilie v tomto smere pokračuje, ešte stále existuje možnosť dosiahnuť dohodu," uviedol pre Reuters nemenovaný európsky diplomat. Ak do 19. októbra nedôjde k novej dohode o brexite medzi Londýnom a Bruselom, zákon, ktorý v septembri prijal britský parlament, núti britského premiéra Borisa Johnsona, aby požiadal o ďalší trojmesačný odklad brexitu. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa v tejto súvislosti vyjadril, že exekutíva EÚ prípadnú žiadosť Londýna o odklad brexitu odobrí.

Ljačák to vidí inak

Pozície Európskej únie a Spojeného kráľovstva ohľadom novej dohody o brexite sa zbližujú a je možné, že dohoda bude predložená v stredu (16. 10.). Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v utorok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že európski diplomati si vypočuli príhovor hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ktorý potvrdil, že je veľká snaha dosiahnuť dohodu. "Pozície oboch strán sa zbližujú a nevyzerá to tak beznádejne, ako to vyzeralo pred týždňom. Ale reálne ten priestor na dohodu je až zajtra," uviedol Lajčák. Podľa jeho slov vyjednávacie tímy rokujú "prakticky nonstop" a bude známe až v stredu večer, či dohoda je, alebo nie je.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Lajčák upozornil, že vo štvrtok sa začína zasadnutie Európskej rady (summit EÚ), počas ktorého vyjednávacie tímy nebudú rokovať. Tlačová agentúra Reuters v priebehu utorka priniesla správu, že Barnier chce mať právny text ešte do konca dňa (utorka), aby ho mohol v stredu predstaviť veľvyslancom členských krajín pri EÚ a odporučiť Európskej rade. Podľa Lajčáka ako "posledný možný deň" treba vnímať stredu.

"V stredu je posledný deň. Európska rada už musí vedieť, čo má robiť, a k tomu je ešte nevyhnutný čas na predloženie dohody Európskemu parlamentu a britskému parlamentu. Britský parlament si určil ako posledný možný dátum na odhlasovanie dohody sobotu 19. októbra," vysvetlil situáciu Lajčák.

Merkelová: EÚ musí po brexite zvýšiť svoju konkurencieschopnosť

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyhlásila, že Európska únia musí zvýšiť svoju konkurencieschopnosť, keďže Británia sa po brexite stane jej novým konkurentom. Informovala o tom agentúra AFP. "Jedna vec je istá: z Británie sa vyvinie ďalší konkurent na prahu Európy. A preto bude EÚ stáť pred výzvou, aby sa stala konkurencieschopnejšou a prevzala geopolitickú zodpovednosť," povedala Merkelová na stretnutí vedúcich pracovníkov v oblasti strojárstva.

Zdroj: SITA/AP/Michael Sohn

Ako napísala agentúra AP, Merkelová rokovanie o brexite označila za "veľmi, veľmi komplikované" a za "zlučovanie nezlučiteľného". Narážala pritom na zložitosť situácie súvisiacej s tzv. írskou poistkou. Tá je hlavným problémom brániacim v uzavretí dohody medzi Britániou a EÚ aj podľa hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera. Londýn a Brusel sa totiž zatiaľ nevedia dohodnúť na obojstranne prijateľnom scenári, ktorý by po brexite zabránil vzniku fyzickej hranice medzi britskou provinciou Severné Írsko a Írskou republikou ako členom EÚ.

Merkelová zároveň dodala: "Budeme pracovať do poslednej minúty za odchod Británie z EÚ na základe dohody." Európska únia je však podľa jej slov pripravená aj na brexit bez dohody. Britský premiér Boris Johnson opakuje, že Británia vystúpi z Únie 31. októbra bez ohľadu na to, či sa dovtedy podarí dohodnúť podmienky odchodu, alebo nie. Zákon prijatý britským parlamentom pritom vyžaduje, aby premiér v prípade nedosiahnutia dohody do 19. októbra požiadal Brusel o odklad brexitu.