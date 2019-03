Tajnička menom Brexit zostáva nevylúštená: Tretie hlasovanie prinieslo ďalšie sklamanie

Za dohodu hlasovalo 286 poslancov a 344 ich bolo proti. Na schválenie dohody bolo potrebných 318 hlasov. V reakcii na výsledok hlasovania v Dolnej snemovni britského parlamentu zvolal predseda Európskej rady Donald Tusk na 10. apríla mimoriadny summit EÚ.

Veľká Británia sa zrejme nezúčastní eurovolieb

Veľká Británia sa podľa premiérky Theresy Mayovej pravdepodobne zúčastní na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Mayová to povedala v piatok krátko po tom, ako poslanci dolnej komory britského parlamentu aj na tretíkrát odmietli dohodu o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie, na ktorej sa dohodli britskí vyjednávači s predstaviteľmi EÚ. Krajina teraz musí podľa Mayovej "nájsť inú cestu vpred", a tá bude podľa nej "skoro určite zahŕňať" aj účasť krajiny na voľbách do EP.

Ako Mayová vyhlásila krátko po hlasovaní, je jej veľmi ľúto, že poslanci "opäť neboli schopní podporiť odchod z Európskej únie usporiadaným spôsobom". "Dôsledky tohto rozhodnutia Dolnej snemovne budú veľmi vážne," dodala premiérka. Líder britskej opozície, predseda Labouristickej strany Jeremy Corbyn Mayovú vzápätí vyzval, aby odstúpila a vypísala nové voľby.

Proti dohode o brexite hlasovalo v piatok poobede 344 poslancov, za ňu sa postavilo len 286. Veľká Británia teraz musí do 12. apríla oznámiť predstaviteľom EÚ, čo plánuje robiť ďalej. Základné možnosti sú podľa britskej BBC tri - úplné zrušenie brexitu, žiadosť o dlhší odklad, a vystúpenie z únie "nadivoko", teda bez akejkoľvek dohody. Predseda Európskej rady Donald Tusk bezprostredne po hlasovaní britských poslancov oznámil, že zvoláva na 10. apríla jej mimoriadne zasadnutie.

Únia sa stále viac obáva odchodu Británie bez akejkoľvek dohody. Podľa vysokopostaveného predstaviteľa Európskej komisie, ktorý si prial zostať v anonymite, je tento scenár "veľmi pravdepodobný". Podľa tohto predstaviteľa je 27 zostávajúcich členov EÚ "plne pripravených na scenár odchodu bez dohody 12. apríla".

Ešte krátko pred piatkovým hlasovaním v britskom parlamente Mayová na poslancov apelovala s tým, že toto je posledná šanca, ako zabezpečiť, aby sa brexit určite uskutočnil. Ak poslanci dohodu o brexite opäť neschvália, "brexit to prinajmenšom oddiali a možno úplne zničí", hovorila premiérka.

Mayová posledné mesiace za brexit vytrvalo bojovala, napriek tomu, že pred referendom o brexite z júna 2016 bola ešte za zotrvanie krajiny v únii. Opätovné referendum o brexite Mayová doteraz striktne odmietala, pričom argumentovala, že nie je možné pýtať sa občanov ešte raz na to isté, na čo už raz odpovedali. Už niekoľko mesiacov je pritom verejná mienka v krajine jednoznačne naklonená zotrvaniu v únii, čo potvrdzujú prieskumy všetkých renomovaných agentúr.