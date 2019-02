Slovensko by s posunutím brexitu súhlasilo: Toto je však naša zásadná podmienka

Zároveň je dôležité, aby takéto predĺženie nenarušilo inštitucionálne usporiadanie a činnosť Európskej únie, keďže v máji 2019 sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Uviedol to hovorca rezortu diplomacie v reakcii na informácie, že ak britský parlament neschváli dohodu o odchode, premiérka Theresa May navrhne hlasovanie buď o odchode bez dohody, alebo o odložení odchodu.

"Prioritným záujmom SR je riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ na základe Dohody o vystúpení. Tá poskytne obom stranám, najmä občanom a podnikateľom, istotu a predvídateľnosť na obdobie do dojednania nových vzťahov medzi EÚ a Britániou. Ak sa nepodarí túto dohodu schváliť v britskom parlamente v najbližších troch týždňoch, budú obe strany postavené pred dva scenáre: automaticky odchod z EÚ bez dohody k 30. marcu, alebo posunutie termínu brexitu podľa článku 50 Zmluvy o EÚ o ďalšie obdobie. To by fakticky znamenalo, že Veľká Británia ostane na ďalšie obdobie členským štátom EÚ, pričom predĺžené obdobie sa využije buď len na technické dokončenie procesu ratifikácie dohody o vystúpení, alebo sa budú hľadať iné možnosti realizácie riadeného brexitu, ktorý bude mať väčšinovú podporu v britskom parlamente," pripomenul rezort diplomacie.

Britská premiérka Theresa May sľúbila poslancom hlasovanie o brexite bez dohody alebo odložení jeho termínu, ak na budúci mesiac odmietnu jej dohodu o odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Členovia parlamentu budú hlasovať o dohode 12. marca. Ak ju aj vtedy odmietnu, budú nasledovať ďalšie dve hlasovania. Prvé sa uskutoční 13. marca a poslanci budú hlasovať o tom, či súhlasia s odchodom z eurobloku bez dohody. V prípade, že by túto alternatívu odmietli, na ďalší deň budú hlasovať o žiadosti o predĺženie lehoty zakotvenej v článku 50 na odloženie brexitu na termín po 29. marci - stanovenom dátume vystúpenia z únie.

Český senát schválil zákon o brexite

Český Senát v stredu hladko schválil zákon pre prípad tzv. tvrdého brexitu, ktorý má upraviť pravidlá pre britských občanov v Českej republike. Briti by tam mali mať až do konca budúceho roka rovnaké práva ako občania členských krajín Európskej únie. Za hlasovalo 72 senátorov.

Norma by nadobudla platnosť v prípade, že by sa Veľká Británia s Európskou úniou nedokázali zhodnúť na podmienkach odchodu krajiny z únie. Dohodu vyjednanú premiérkou Theresou Mayovou zatiaľ britský parlament odmieta schváliť. Českí zákonodarcovia predpokladajú, že ak by zákon začal platiť, zachovajú sa Briti recipročne k českým občanom vo Veľkej Británii.

Británia by mala na základe referenda odísť z Európskej únie 29. marca tohto roka. Česká Snemovňa sa na schválení zákona dohodla v januári a normu odobrila už v prvom čítaní. Vzácne sa na ňom zhodla vládna koalícia s opozíciou a za hlasovalo 170 poslancov. Zákon teraz dostane na podpis prezident Miloš Zeman, doplnil portál Novinky.cz.

Španielsko nebude proti odkladu, Nemeci chcú niečo nové

Španielsko v stredu prostredníctvom svojho premiéra Pedra Sáncheza oznámilo, že sa nebude stavať proti odkladu brexitu, ktorý navrhuje britská premiérka Theresa Mayová, aby sa vyhla 29. marca neusporiadanému vystúpeniu Británie z Európskej únie. Sánchez v prejave v parlamente však vyhlásil, že chce, aby odklad konečného termínu brexitu priniesol aj konkrétne výsledky.

"Hoci Španielsko nebude proti možnému odkladu, ten musí priniesť nespornú perspektívu riešenia. Predlžovanie neistoty odkladaním konečných termínov nie je rozumnou a ani žiaducou možnosťou," dodal Sánchez, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. EÚ so silnejúcimi obavami sleduje politické machinácie v Británii a aj možnosť, že táto ostrovná krajina vystúpi z Únie bez dohody - riskuje sa tým zmätok na oboch stranách Lamanšského prielivu.

Sánchez v príhovore ďalej uviedol, že Madrid je "ochotný pozmeniť... (politickú) deklaráciu tak, aby bola ambicióznejšia, ak Spojené kráľovstvo pozmení červené čiary, ktoré si v rokovaniach s EÚ stanovilo". Španielsky premiér tým narážal na deklaráciu, ktorá načrtáva plán rokovaní o budúcich blízkych obchodných vzťahoch EÚ s Britániou počas prechodného obdobia po brexite.

Aj nemecká vláda sa vyjadrila k prípadnému odkladu brexitu. Námestník nemeckého ministra zahraničných vecí Michael Roth pre televíziu ZDF v stredu vyhlásil, že Berlín chce vidieť na stole "niečo zásadne nové", čo odôvodní odklad. Roth, citovaný tlačovou agentúrou AP, povedal: "Ak môžeme odkladom dosiahnuť naozaj niečo nové a ak potom dospejeme k rozumnému riešeniu, budeme tými poslednými, ktorí tomu budú stáť v ceste." Predseda Európskej rady Donald Tusk už v pondelok 25. februára povedal, že odklad brexitu pôvodne určeného na 29. marca je vzhľadom na politický vývoj "rozumným riešením".