Dopad brexitu na Slovákov: Nárok na zdravotnú starostlivosť v Británii sa nezmení

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Občania Slovenskej republiky budú mať do konca roka 2020 nárok na zdravotnú starostlivosť v Británii podľa súčasných platných podmienok, a to bez ohľadu na formu brexitu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zuzana Eliášová.