Tusk sa poriadne rozohnil: Iniciátori brexitu by si zaslúžili špeciálne miesto v pekle

Predseda Európskej rady Donald Tusk

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, FILE

BRUSEL - Britskí politici, ktorí iniciovali vystúpenie krajiny z Európskej únie, no nemali vôbec žiadny plán, ako by sa brexit dal reálne uskutočniť, by si zaslúžili špeciálne miesto v pekle. V stredu to po rokovaní s írskym premiérom Leom Varadkarom vyhlásil šéf Európskej rady Donald Tusk.