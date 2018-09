Premiérka Mayová musí znášať kritiku: Obul sa do nej bývalý minister Johnson

Johnson pre pondelňajšie vydanie denníka Daily Telegraph napísal, že Mayovej plán, ktorý počíta s pokračovaním zväzkov s Úniou aj po brexite, zanechá Britániu v oslabenej pozícii. Podľa Johnsona chce premiérka lídrom EÚ darovať "víťazstvo" bez toho, aby sa aspoň pokúsila posilniť pozíciu Británie po tom, čo v marci 2019 opustí EÚ.

Británia "vytiahla do boja s tým, že na našom vedúcom tanku sa trepoce biela zástava", napísal Johnson, ktorý post ministra zahraničných vecí opustil v júli na protest proti Mayovej brexitovému plánu. Z rovnakého dôvodu odstúpil aj vtedajší minister pre brexit David Davis, ktorého vo funkcii nahradil Dominic Raab. Johnsonovo miesto zaujal Jeremy Hunt.

Podľa Mayovej tzv. plánu z Chequers by Británia zostala v zóne voľného obchodu s EÚ, pokiaľ ide o priemyselný a poľnohospodársky tovar. Niektorí stúpenci brexitu však tvrdia, že by to znamenalo, že niektoré sektory britskej ekonomiky budú naďalej podliehať pravidlám stanovovaným v Bruseli. Johnsonova kritika Mayovej by podľa AP mohla svedčiť o jeho ambícii nahradiť ju v budúcnosti v premiérskom kresle.