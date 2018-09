Boris Johnson uviedol veci na pravú mieru: TOTO si myslí o Mayovej a brexite

V uplynulom týždni sa objavili správy o tom, že kolegovia Johnsona z tábora euroskeptikov vo vládnucej Konzervatívnej strane pripravujú zosadenie Mayovej. Johnson, ktorého bookmakeri favorizujú ako jej nástupcu, však zdôraznil, že si želá zrušenie Mayovej brexitových plánov, nie odvolanie premiérky, píše agentúra Reuters.

"Nie je to o líderstve. Je to o politike. Nie je to výmene predsedu vlády. Je to o upustení od (plánu z) Chequers," povedal minister pre denník počas podujatia v americkom Washingtone. Zmieňoval sa o pláne pre brexit, ktorý Mayová v júli presadila vo svojom kabinete. Johnson i dovtedajší minister pre brexit David Davis po júlovom zasadnutí vlády v premiérskom vidieckom sídle Chequers odstúpili z funkcií vzhľadom na nesúhlas s Mayovej plánom. Ten okrem iného predpokladá, že by Británia po vystúpení z EÚ v marci budúceho roka zotrvala s Úniou v zóne voľného obchodu v oblasti tovaru.

Kritici z tábora stúpencov tzv. tvrdého brexitu tvrdia, že by krajina v takomto prípade podliehala rozhodnutiam urobeným v Bruseli bez možnosti ovplyvniť ich. Odkedy Mayová v júni 2017 neuspela so snahou posilniť si pozíciu v predčasných voľbách, v ktorým konzervatívci napokon prišli o väčšinu v parlamente, čelí premiérka neustálym dohadom o výmene, čo ju oslabuje v období, keď sa usiluje dosiahnuť s EÚ dohodu o brexite.

Spojené kráľovstvo má vystúpiť z Únie 29. marca 2019. EÚ a Británia dúfajú, že dospejú k dohode o "rozvode" a budúcich vzťahoch ešte v priebehu tohto roka, aby ju parlamenty z oboch strán mohli ratifikovať pred samotným dňom brexitu. Britská opozičná Labouristická strana spôsobila v piatok Mayovej ďalšie starosti, keď jeden z jej poslancov pre denník Financial Times povedal, že jeho strana bude hlasovať proti akejkoľvek dohode o brexite, ktorú Mayová dosiahne. Vyjadril tiež predpoklad, že vzhľadom na nedostatočné plány odchodu z EÚ bude Mayová nútená do Vianoc odísť z funkcie, dodáva Reuters.