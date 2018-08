Salvini je nekompromisný: Pohrozil vrátením migrantov zachránených na mori do Líbye

RÍM - Migranti, ktorí sa už niekoľko dní nachádzajú na palube plavidla talianskej pobrežnej stráže, budú vrátení do Líbye, ak ich neprijmú iné európske krajiny. Uviedol to v nedeľu taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Požiadavka Salviniho prišla po tom, ako jeho maltský rezortný kolega Michael Farrugia vyhlásil, že "jediným riešením" je pristátie lode Diciotti so 177 migrantmi na talianskom ostrove Lampedusa alebo v inom talianskom prístave.

Loď Diciotti sa nachádza v Stredozemnom mori pri pobreží Lampedusy po tom, ako vo štvrtok 16. augusta zachránila celkovo 190 ľudí. Trinásť z nich, ktorí potrebovali naliehavú lekársku pomoc, vzali na taliansky ostrov. Na prijatie zvyšných 177 vyzval Rím Maltu, tá to však odmietla s tvrdením, že čln s migrantmi nebol v tiesni, pričom títo ľudia odmietli maltskú pomoc a chceli pokračovať v ceste do Talianska. Informácie priniesli agentúry AP a DPA.

Farrugia v nedeľňajšom tvíte obvinil Taliansko z toho, že zachránilo migrantov v maltských vodách "len preto, aby im zabránilo vstúpiť do talianskych vôd". Salvini v tlačovom vyhlásení reagoval: "Buď sa Európa rozhodne konkrétne pomôcť Taliansku, začať by mohla napríklad približne 180 migrantmi na lodi Diciotti, alebo budeme nútení urobiť niečo, čo definitívne zastaví biznis pašerákov: prevezením ľudí zachytených na mori do líbyjského prístavu."

Európska únia a OSN opakovane zdôraznili, že navracanie migrantov zachránených v mori do Líbye, kde im hrozí porušovanie ľudských práv a týranie, by bolo porušením medzinárodného práva. Taliansko a Malta - krajiny EÚ ležiace najbližšie k Líbyi, odkiaľ vyráža na cestu cez Stredozemné more do Európy veľká časť migrantov - sa dostali do sporov ohľadom toho, kto má prijímať týchto ľudí zachránených na mori.

Zdroj: SITA/Igor Petyx/ANSA via AP

Taliansko v júni po nástupe novej populistickej a euroskeptickej vlády ukončilo dovtedajšiu prax prijímania takmer všetkých migrantov prichádzajúcich zo severnej Afriky, keď zakázalo vo svojich prístavoch zakotviť záchranným lodiam. Tie vo viacerých prípadoch strávili niekoľko dní na mori pred tým, ako sa vydali na Maltu alebo do Španielska. Niektorým lodiam s migrantmi povolili zakotviť v prístavoch až po tom, ako viaceré krajiny EÚ súhlasili, že si týchto migrantov medzi sebou rozdelia.

Taliansky minister dopravy Danilo Toninelli v nedeľu na Twitteri napísal, že konanie Malty je "hodné sankcií". Vyzval súčasne EÚ, aby zakročila a umožnila prerozdelenie migrantov medzi viacero členských štátov, "inak (EÚ) nemá dôvod existovať". Maltský premiér Joseph Muscat medzitým vyhlásil, že vyhostí do Talianska približne 120 migrantov, ktorých našli žiť v neľudských podmienkach na niekdajšej farme na Malte. "Dorazili do Talianska, nemohli si tam nájsť prácu, preto prišli na Maltu," uviedol Muscat o migrantoch, ktorí si v dedine Qormi platili asi 100 eur mesačne, aby mohli bývať v stajniach.