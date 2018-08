Nehorázne správanie voči migrantom na Malte: Neuveríte, v akých neľudských podmienkach žili

Migranti podľa vlastných slov platili majiteľom zariadenia približne 100 eur mesačne, aby mohli prespávať v maštaliach, ktoré, ako uviedla miestna polícia, nespĺňali základné hygienické normy, pričom spoločné sociálne zariadenia a sprcháreň predstavovali "zdravotné riziko". Maltské úrady všetky budovy na farme uzavreli, avšak migranti, z ktorých väčšina pochádza z Afrických krajín, skončili na ulici a žiadali novinárov, aby im pomohli nájsť alternatívne ubytovanie.

Ekonomický rozmach, ktorým Malta prechádza, spôsobil zvýšenie cien ubytovania, ale podľa niektorých humanitárnych organizácií aj nárast v oblasti nelegálnej práce a zamestnávania. Krátko po zásahu na farme vyzvala mimovládna organizácie Nadácia Aditus príslušné orgány, aby v súvislosti s týmto prípadom začali vyšetrovanie pre podozrenie z vykorisťovania, bratia do otroctva a obchodovania s ľuďmi.

120 #migrants were found living in cow stalls in #Qormi. They have been evicted by PA officers.

