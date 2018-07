Nemecký minister Maas: Dohovor o utečencoch z roku 1951 platí aj dnes

Maas na Twitteri napísal, že Dohovor o právnom postavení utečencov, prijatý v Ženeve v roku 1951, "bol reakciou na toto zlyhanie (z roku 1938) a je stále záväzným opatrením". Minister Maas napísal tweet v čase debaty o tom, ako Európa reaguje na masovú migráciu ľudí z Afriky a Blízkeho východu, pripomenula tlačová agentúra AP.

Maas zverejnil odkaz presne 80 rokov po tom, čo sa medzinárodná konferencia vo francúzskom kúpeľnom meste Évian skončila bez toho, aby si 32 zúčastnených krajín pevne stanovilo záväzky pre prijímanie väčšieho počtu utečencov.

Mnoho Židov sa pokúšalo emigrovať do krajín ako Spojené štáty, ale odmietli ich a títo Židia neskôr zahynuli v nacistických koncentračných táboroch počas holokaustu. Podľa Pamätného múzea holokaustu v USA nacistické Nemecko vtedy so zlomyseľným potešením poukazovalo na to, že ostatné krajiny kritizujú jeho zaobchádzanie so Židmi, ale napriek tomu ich neprijímajú.