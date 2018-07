Taliansko požiadalo o pomoc s migrantmi: Babiš odmietol, pomocnú ruku podajú tieto krajiny

Migranti boli na palube veľkej rybárskej lode smerujúcej k talianskemu ostrovu Lampedusa, keď sa Taliansko a Malta začali sporiť o to, kto je zodpovedný za ich prijatie. Malta tvrdila, že svoju povinnosť splnila, keď skontrolovala, či loď nepotrebuje pomoc, čo vraj nepotrebovala. Taliansko však trvalo, že mala lodi sprístupniť svoje prístavy.

V sobotu ráno migrantov z lode presunuli na záchranné plavidlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a loď talianskej pohraničnej polície, ktoré sa večer doplavili k ostrovu Sicília a čakali pri prístave Pozzallo, keďže taliansky minister vnútra nástojil na tom, že utečencov by mala prijať Malta alebo Líbya.

Francúzsko a Malta súhlasili s prijatím migrantov v noci. Conte na ich rozhodnutie zareagoval na sociálnej sieti Facebook, kde zverejnil aj kópiu listu, ktorý poslal popredným predstaviteľom Európskej komisie a žiadal v ňom o pomoc s prílevom migrantov do Talianska. "Je to dôležitý výsledok," komentoval situáciu taliansky premiér.

Po rozhodnutí oboch krajín počas nedele oznámila prijatie migrantov aj nemecká vláda. "S ohľadom na prebiehajúce rozhovory o väčšej bilaterálnej spolupráci v oblasti azylu je Nemecko pripravené v tomto prípade prijať 50 ľudí," píše sa v jej stanovisku.

Babiš odmietol žiadosť Talianska

Český premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika nevyhovie žiadosti Talianska a neprijme žiadneho zo 450 migrantov, ktorých minulý týždeň zachránila rybárska loď v Stredozemnom mori a ktorí momentálne čakajú na povolenie vstúpiť do Európy. Prijatie niektorých z nich je podľa jeho slov "cestou do pekla" a len by motivovalo pašerákov s ľuďmi.

"Naša krajina žiadnych migrantov prijímať nebude," napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter politik s tým, že by sa plavidlám s migrantmi malo zabraňovať vo vylodení v Európe. "Musíme pomáhať migrantom v krajinách, odkiaľ pochádzajú, mimo hraníc Európy," uviedol v jednom zo svojich tweetov Babiš.