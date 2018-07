Taliansko v žiadnom prípade neprijme migrantov, ktorí odcestovali na sever, vyhlásil Salvini

RÍM - Taliansko nemieni prijať žiadnych migrantov, ktorých by mohli vracať do krajiny z nemecko-rakúskej štátnej hranice. V rozhovore pre utorkové vydanie denníka Il Messagero to naznačil šéf rezortu vnútra v Ríme Matteo Salvini.

"Ak by nám Rakúšania a Nemci pomohli s uzavretím vonkajších hraníc Európskej únie namiesto vracania migrantov, urobili by sme krok vpred," formuloval taliansky minister vnútra. Podľa jeho slov Rakúsko i Nemecko bránia svoje záujmy a Taliansko sa bude na stretnutí v rakúskom Innsbrucku usilovať o dohodu. V žiadnom prípade však neprijme späť osoby, ktoré cestovali ďalej smerom na sever. To je to posledné, čo sa môže stať, dodal Salvini.

Krajina na Apeninskom polostrove sa podľa jeho slov mieni postarať o to, že na jej územie sa nedostanú žiadni migranti skôr, ako dôjde medzi členskými štátmi Únie k dohode o ich prerozdelení. Prioritou talianskej vlády zostáva zastaviť obchodovanie s ľuďmi. "Začali sme s plavidlami mimovládnych organizácií. Teraz ide o zmenu cieľov medzinárodných vojenských misií, ktorých lode nemôžu vziať na palubu všetkých migrantov a prepraviť ich do Talianska," poznamenal Salvini.