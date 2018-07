V Stredozemnom mori zachránili Španieli 325 migrantov, Albánci 41 Sýrčanov

MADRID - Španielska námorná záchranná služba pomohla počas víkendu 325 ľuďom, ktorí sa snažili na celkovo deviatich plavidlách dostať cez Stredozemné more zo severnej Afriky do Európy. Vyplýva to z jej nedeľňajšieho oznámenia, o ktorom informuje agentúra AP.

Posádky záchrannej služby zachránili v nedeľu 175 migrantov zo štyroch rôznych lodí v Alboranskom mori, odkiaľ ich prevážali do mesta Almería na južnom španielskom pobreží. Ďalších 150 ľudí zachytili v sobotu na piatich člnoch vrátane jedného kajaku.

Počet ľudí smerujúcich do Európy tzv. západnou stredomorskou trasou vedúcou cez Španielsko tento rok prekročil počet migrantov prichádzajúcich do Talianska. Údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ukazujú, že do Španielska sa krátkou, no nebezpečnou cestou cez Gibraltársky prieliv dostalo asi 15.000 migrantov.

Albánske ministerstvo obrany medzitým v nedeľu oznámilo, že jeho vojenská loď nasadená v Egejskom mori v rámci námorných síl NATO zachytila skupinu 41 Sýrčanov, ktorí sa snažili dostať z Turecka do Grécka. Skupina, v ktorej bolo aj desať detí a sedem žien, cestovala podľa oznámenia v motorovom člne na grécky ostrov Chios. Sýrčanov z albánskeho hliadkovacieho plavidla premiestnili na loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).