Je to oficiálne, vodca Daeš je mŕtvy! Teroristi však majú nového vodcu a varujú USA

Audionahrávka bola zverejnená prostredníctvom mediálneho orgánu Daeš - al-Furkán. "Smútime za tebou... veliteľ veriacich," tvrdí v nahrávke abú Hamza al-Kurajší, predstavený ako hovorca Daeš. Vyzval prívržencov Daeš, aby prisľúbili vernosť novému "kalifovi" a Američanom odkázal: "Len sa netešte." Hovorca Daeš al-Kurajší potvrdil aj zabitie abú Hasana Muhádžira, doterajšieho hovorcu IS a vysokopostaveného predstaviteľa v rebríčku tejto džihádistickej organizácie. Zároveň bol hlavným pomocníkom Baghdádího.

Vplyvný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí v pondelok spresnil, že Muhádžir prišiel o život pri inej operácii, než vodca Daeš Baghdádí. Milície sýrskych Kurdov známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) už v nedeľu oznámili, že Muhádžira zabili pri spoločnej razii ozbrojených síl vedených Kurdmi a amerických jednotiek na severozápade Sýrie. Zásah sa uskutočnil v dedine Ajn al-Bajdá vo vidieckej oblasti okolo známeho mesta Džarábulus. Baghdádího smrť potvrdil 27. októbra po predchádzajúcich správach svetových médií aj americký prezident Donald Trump.

Vodca Daeš sa podľa slov šéfa Bieleho domu odpálil v noci na nedeľu za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj dve svoje deti. Jeho smrť bola výsledkom operácie amerických síl v dedine Báríšá na severovýchode Sýrie, pri hraniciach s Tureckom. Americké ministerstvo obrany v stredu zverejnilo zábery zo zásahu špeciálnych jednotiek proti Baghdádímu. Publikované čiernobiele fotografie zachytávajú vojakov blížiacich sa k múrom objektu, kde sa šéf Daeš skrýval. Pentagón tiež zverejnil videozábery z leteckých úderov na skupinu neznámych bojovníkov, ktorí zo zeme strieľali na vrtuľníky prevážajúce amerických vojakov.

Dom po operácii americká armáda zrovnala so zemou. Pentagón okrem toho spresnil niektoré detaily operácie s tým, že keď sa Baghdádí vyhodil do vzduchu, zabil aj dve deti - nie tri, ako to predtým povedal Trump. Pri zásahu bol zabitý aj ďalší muž a štyri ženy, ktoré sa správali "výhražne" a mali na sebe samovražedné vesty. Pozostatky Baghdádího následne do 24 hodín po smrti pochovali v mori "v súlade so zákonmi ozbrojeného konfliktu".

Úradujúci riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra (NCTC) Russell Travers predtým v stredu - pred členmi Kongresu - vyhlásil, že podľa jeho očakávania si Islamský štát si zvolí nového lídra. Hoci úradujúci riaditeľ NCTC považuje Baghdádího zabitie za "významné", upozornil na to, že Daeš má k dispozícii "široký zástup" militantov, ktorí ho môžu nahradiť. Travers pred členmi Kongresu taktiež vyhlásil, že likvidácia lídra Daeš podľa jeho názoru neovplyvní už naplánované operácie tejto organizácie.