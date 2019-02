Británia a európski spojenci by si mala prevziať bojovníkov Daešu, odkázal Trump

Americký prezident vyhlásil, že kalifát teroristickej organizácie je v Iraku a Sýrii "pripravený k pádu" a "nebolo by dobrou alternatívou, keby sme ich museli prepustiť". Dodal, že USA nechcú sledovať ako títo bojovníci Daeš prenikajú do Európy, kam sa očakáva, že sa vrátia. "Robíme a vynakladáme toho toľko a teraz je čas, aby sa pridali aj iní a urobili prácu, ktorú sú schopní urobiť. My sa po 100-percentnom víťazstve nad kalifátom odsúvame," povedal Trump.

Trumpovo vyhlásenie prichádza po tom, ako americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo oznámil, že sily podporované USA sa zmocnili poslednej míle územia v Sýrii, kontrolovanej Daeš. Jeho poznámky tiež nasledujú po vyhlásení jednej z britských školáčok, ktoré sa v roku 2015 pridali k militantom v Sýrii, že sa chce vrátiť do vlasti. Shamima Begum uviedla, že ušla pred bojmi z dediny Baghúz, ktorá je jednou z posledných bášt Daeš v krajine.

Britský minister vnútra Sajid Javid sa v súvislosti s týmto prípadom nechal počuť, že "bez váhania" bude brániť návratu Britov, ktorí "podporovali teroristické organizácie v zahraničí". Na Javidove slová však medzitým reagoval britský minister spravodlivosti David Gauke, ktorý uviedol, že Londýn nemusí byť schopný zabrániť v návrate 19-ročnej Shamimy Begumovej do vlasti. "Očividne musíme konať v rámci právomocí, ktoré máme k dispozícii... Ide o prípad, keď nemôžeme nechať človeka bez štátnej príslušnosti," vyhlásil Gauke.

Sýrske demokratické sily vítajú Trumpovu výzvu

Predstavitelia Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) privítali v nedeľu vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že európske štáty by si mali prevziať a následne postaviť pred súd zajatých príslušníkov extrémistickej organizácie Daeš. Informovali o tom agentúry DPA a AP.

"Tak ako sme v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom bojovali s terorizmom a Daeš, mala by byť aj otázka zahraničných džihádistov, ich detí a žien riešená v súčinnosti s medzinárodným spoločenstvom," uviedol v tejto súvislosti pre agentúru DPA spolupredseda výboru SDF pre zahraničné vzťahy Abdal Karím Umar. Dodal, že vyhlásenie amerického prezidenta preto SDF vníma "veľmi pozitívne".

Bojovníci Daeš zadržiavajú v obliehanom stanovom tábore 1000 civilistov

Až 1000 civilistov zadržiavajú podľa informácií Sýrskych demokratických síl (SDF) v obliehanom stanovom tábore v provincii Dajr az-Zaur bojovníci extrémistickej organizácie Daeš. V nedeľu o tom informovala agentúra AP. Podľa slov hovorcu Kurdmi vedených SDF Mustafu Balího uzavreli členovia extrémistickej organizácie všetky prístupové cesty do oblasti.

Predstavitelia SDF ďalej uviedli, že bojovníci Daeš sa schovávajú medzi civilistami v obliehanom stanovom tábore a premiestňujú sa za pomoci systému tunelov a jaskýň. Medzi obkľúčenými extrémistami sa môžu nachádzať aj vysokopostavení velitelia Daeš. SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov 9. februára.