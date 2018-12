Koniec Daeš v Sýrii: Trump vyhlásil víťazstvo, z krajiny sťahuje amerických vojakov

"Zvíťazili sme nad Daeš. Porazili sme ho a uštedrili sme mu ťažkú porážku, vzali sme mu územie. A teraz nastal čas, aby sa naši vojaci vrátili domov," vyhlásil Donald Trump na krátkom videu, ktoré zverejnil na svojom twitterovom účte. Nezabudol pritom zdôrazniť, že americké bojové operácie proti Daeš v Sýrii sa za jeho vlády výrazne zintenzívnili a vyústili v porážku islamistov. "Naši chlapci, naše mladé ženy, naši muži - všetci prídu späť a prídu späť teraz," vyhlásil prezident. Zároveň vzdal hold všetkým vojakom, ktorí v tomto boji položili svoj život.

Biely dom v stredu oznámil, že zo Sýrie bude stiahnutých všetkých približne 2000 príslušníkov pozemných síl, ktorí tam v súčasnosti spôsobia. Táto správa rozhorčila aj viacerých republikánskych kongresmanov. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa prezident definitívne rozhodol o úplnom stiahnutí vojakov zo Sýrie v utorok 18. decembra. Od tohto kroku sa ho údajne do poslednej chvíle pokúšali odradiť predstavitelia Pentagónu a americkej armády.

Väčšina z 2000 amerických vojakov nasadených v Sýrii sú inštruktori a poradcovia, ktorí podporujú lokálne, prevažne kurdské jednotky bojujúce proti Daeš. Džihádisti z Daeš v Sýrii ovládajú už len neveľké územia, ale podľa predstaviteľov americkej armády stále predstavujú potenciálnu hrozbu. Existujú obavy, že by sa mohli v chaose sýrskej vojny preskupiť a opäť zaujať stratené pozície.

Americkí senátori vyzvali Trumpa, aby prehodnotil stiahnutie vojakov zo Sýrie

Skupina amerických senátorov vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby ešte prehodnotil svoje nečakané rozhodnutie o stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie, ktoré bolo ohlásené v stredu. Informovala o tom agentúra DPA.

List s výzvou podpísalo šesť senátorov, medzi ktorými sú aj vplyvní republikáni Lindsey Graham a Marco Rubio. Podľa nich by bol odchod amerických vojakov zo Sýrie v tejto fáze konfliktu "predčasný a chybný krok, na ktorý by USA draho doplatili". "Ak sa rozhodnete naplniť svoje rozhodnutie stiahnuť jednotky zo Sýrie, zvyšky Daeš v Sýrii sa celkom iste oživia a zosilnia svoje aktivity v regióne," uvádza sa v liste podpísanom štyrmi republikánmi, jedným demokratom a jedným nezávislým členom Senátu. Z amerického odchodu by podľa senátorov profitoval aj "brutálny diktátorský režim" sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ako aj "protivníci" USA - Irán a Rusko.

