Vojaci ostávajú: Trump nemá v pláne stiahnuť armádu z Iraku

Pred novinármi, ktorí ho počas cesty sprevádzajú, Trump podľa AP potvrdil, že chce stiahnuť amerických vojakov zo Sýrie. Irak podľa neho môže byť využívaný ako základňa pre útoky na militantov organizácie Daeš, ak "to bude potrebné". Trump spresnil, že v prípade potreby môžu USA zaútočiť na Daeš "tak rýchlo a tak tvrdo", že islamisti "nebudú ani vedieť, čo sa deje".

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Trump, ktorý v januári začne svoj tretí rok vo funkcii prezidenta USA, býva často terčom kritiky za to, že nenavštevuje amerických vojakov nasadených v nebezpečných misiách v zahraničí. Agentúra AP v tejto súvislosti citovala jeho vysvetlenie z októbra, že takéto návštevy nepovažuje za "príliš potrebné". Jeho návšteva v Iraku sa koná v čase zložitej vnútropolitickej situácie v USA, kde v dôsledku sporov medzi Bielym domom a Kongresom došlo k tzv. čiastočnému shutdownu, teda pozastaveniu financovania federálnych inštitúcií. Do Iraku sa Trump vydal aj krátko po tom, ako oznámil stiahnutie amerických jednotiek zo Sýrie, ktorá s Irakom susedí. Toto jeho rozhodnutie zaskočilo jeho poradcov i spojencov, vrátane Iraku, a malo za následok aj demisiu ministra obrany Jima Mattisa.

K príhovore k americkým vojakom na leteckej základni al-Asad západne od Bagdadu Trump v stredu vyhlásil, že cieľom americkej misie v Sýrii bolo zbaviť IS jeho vojenských bášt, nie byť pri povojnovej rekonštrukcii tohto štátu. Uviedol, že to je misia, ktorej by sa mali ujať iné bohaté krajiny. Dodal, že prítomnosť jednotiek USA v Sýrii nikdy nemala "otvorený koniec". Vyhlásil tiež, že Turecko súhlasilo, že v Sýrii zlikviduje zvyšky IS, ktoré tam stále zostávajú. Trumpa na jeho prvej návšteve amerických vojakov v oblasti vojnového konfliktu sprevádza aj manželka Melania. Prezidentský špeciál pristál na leteckej základni al-Asad ležiacej západne od Bagdadu v stredu po zotmení.