Londýnčania oslavujú: Toto v meste nevideli už 400 rokov!

Zdroj: TASR/AP (AP Photo/Tony Hicks)

LONDÝN - Do Londýna sa po viac ako 400 rokoch vracajú bobry. Prvý pár týchto vodných hlodavcov bude žiť v areáli farmy v Enfielde na severe metropoly a ochrancovia prírody dúfajú, že by sa chov mohol postupne rozšíriť a pomôcť vrátiť do Londýna divé zvieratá, ktoré môžu byť užitočné napríklad aj pri prevencii povodní, napísal server BBC.