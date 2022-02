Expert prezradil, ktoré zviera dokáže predpovedať apokalypsu: A takto sa nás bude snažiť varovať

LONDÝN - Doktor Cameron Carlson zo spoločnosti Zombie Research Society hovorí, že ľudia by mali počúvať svoje psy. Ich silné zmysly údajne dokážu predpovedať, že sa blíži zombie apokalypsa. Túto schopnosť majú aj iné zvieratá. U psov by ste mali sledovať predovšetkým tieto zmeny.

Psy budú vedieť, že prichádza zombie apokalypsa alebo nejaké iné nešťastieskôr ako vedci a pokúsia sa ľudí varovať. "Psy sú mimoriadne citlivé na zmeny prostredia a zmeny fyziologického stavu okolo nich. Keďže sme tak veľa času v kontakte so psami, spozornejú pri každej zmene v akomkoľvek prostredí," vysvetlil Carlson . Tiež sa domnieva, že psy by mohli byť schopné vyňuchať zombie vírus skôr, ako nastane apokalypsa.

Zmeny atmosférického tlaku a prírodné javy prinášajú pachy, ktoré dokážu zachytiť len chlpatí domáci miláčikovia. Mnohí milovníci psov súhlasia s tým, že ich štvornohí priatelia majú šiesty zmysel. Psy majú tendenciu dôverovať týmto pocitom a svojím správaním ľudí upozornia na prípadnú bezprostrednú inváziu. Väčšina psov by sa podľa Camerona na začiatku zombie apokalypsy mohla správať vystresovane alebo vystrašene. Medzi znaky varovného správania patrí nadmerné dýchanie, olizovanie pyskov, skrývanie sa, schúlenie sa alebo agresivita.

Psy, ktoré si uvedomujú nebezpečenstvo, často stoja v ostražitej polohe, ktorá môže pôsobiť trochu strnulo. Váhu koncentrujú na predné nohy. Agresívnejšie psy zase váhu ukladajú na zadné nohy, hlavu naklonia nahor a uši vztýčia dozadu. Varovať pred zombie apokalypsou vraj dokážu aj malé psy. "Aj keby ste sa pozerali na malých psov, ako je čivava či nemecký trpasličí špic, všimli by ste si zmenu v ich správaní," uviedol Carlson pre Daily Star.

Medzi ďalšie zvieratá, ktoré môžu varovať ľudí pred blížiacou sa pohromou, patria vtáky a mrchožrúty, ako sú líšky a jazvece. "Vtáky mierne menia svoje letové vzorce na základe okolitého prostredia. Do určitých oblastí nejdú, takže keď sa bude blížiť apokalypsa, uvidíte vtáky unikajúce pred nebezpečenstvom. Samozrejme, ak sú to mrchožrúti, to je iný príbeh. Tí pôjdu do oblasti, ktorá je bohatá na jedlo," vysvetlil Carlson.