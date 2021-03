FOTO Žena si počas lockdownu prestala farbiť vlasy: Keď uvidíte, ako teraz vyzerá, padne vám sánka

SURREY - Bývalá herečka Georgia Zarisová prekvapila svojich fanúšikom zmenou, do ktorej ju nechtiac dotlačil minuloročný lockdown. Počas prísnych opatrení boli totiž zatvorené aj kadernícke salóny, takže sa musela zaobísť bez farbenia vlasov. Svoje takto získané šediny si však obľúbila natoľko, že sa ich teraz odmieta vzdať a vraj sa vďaka nim naučila prijať samú seba a cíti sa uvoľnenejšie.

Minuloročný marcový lockdown v Británii zatvoril všetky kaderníctva. Zanedbané farbenie a strihanie menili vzhľad mnohých žien, pričom viaceré z nich si uvedomili, návrat k prirodzenej farbe vlasov nemusí byť vlastne až taký zlý nápad. Dôkazom je 51-ročná Georgia Zarisová, ktorá ani po nedávnom znovuotvorení salónov nevyužila možnosť farbenia a rozhodla sa nechať si svoje prirodzené šediny. Svoju zmenu dokumentuje aj na sociálnych sieťach, kde svojich fanúšikov ubezpečuje o tom, že sa vďaka návratu k prirodzenosti cíti lepšie a uvoľnenejšie.

S farbením vlasov podľa vlastných slov začala kvôli reklame pred dvadsiatimi rokmi. Ročné náklady na údržbu správneho odtieňa koruny krásy ju stáli približne 6000 libier (takmer 7000 eur) ročne. "Vďaka tejto zmene som objavila samú seba. Mám pocit, že som sa do seba zamilovala," vyhlásila Georgia. Prvé šediny vraj zaregistrovala okolo roku 2000 a odvtedy ich raz za tri mesiace farbením prekrývala profesionálka. Ako však roky plynuli, bolo čoraz ťažšie zakryť šedivé vlasy, tak nakoniec navštevovala salón každé tri týždne. Biely odrastajúci pás síce zamaskovala, ale kvalita jej vlasov sa postupne zhoršovala. "Keď bol vlani v marci vyhlásený prvý lockdown, bola som v strese. Nedokázala som si predstaviť, ako vydržím bez farbenia," spomína si. Zarisová sa dokonca zúčastnila online kurzu, kde jej kaderníčka vysvetľovala, ako má pri farbení vlasov postupovať. No i tak to bolo pre ňu kvôli kombinácii rôznych farieb a tonerov príliš zložité. Keď potrebovala vybehnúť von, šediny maskovala čiapkou alebo hnedým lakom.

Po takmer mesiaci stresu a obáv z toho, ako bude vyzerať so šedinami, sa však atraktívna päťdesiatnička v apríli rozhodla prestať bojovať s prírodou a nechala si vyrastať prirodzený odtieň svojich vlasov. Zamerala sa aj na výživu korienkov. Postupom času sa jej začalo páčiť všetko, čo na sebe pozorovala. A aj jej manželovi. dcérou to však bolo iné; mame povedala, že so sivými vlasmi bude vyzerať staro. Niekdajšia herečka vraj sleduje aj iné ženy, ktoré prešli rovnakou zmenou ako ona, čo ju ešte viac povzbudilo. "Myslela som si, že takáto téma nikoho nezaujme a nakoniec som zistila, že mnohé ženy zmýšľajú podobne ako ja." S odstupom času hodnotí Zarisová posledný rok ako veľmi šťastný, pretože nielen že ušetrila tisíce libier, ale cíti sa aj omnoho slobodnejšie. Ženám, ktoré zvažujú podobný krok, odporúča, aby sa pripravili na beh na dlhú trať a boli veľmi trpezlivé. Ona sama predpokladá, že posledných zostatkov farby sa zbaví v priebehu dva a pol roka.