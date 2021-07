Žena (35) si dvakrát za deň odfarbila vlasy: FOTO pohromy! Pozrite sa, ako dopadla

LONDÝN - Odfarbovanie vlasov by ste mali radšej nechať na skúseného kaderníka, v opačnom prípade môžete dopadnúť ako táto žena. Skúšala si odfarbiť vlasy sama doma, no po hrôzostrašnom pokuse skončila úplne holohlavá. Keď videla, čo farba spravila s jej vlasmi, zostala v šoku a neubránila sa slzám.

Jade Jarvisová (35) z mesta Newbiggin-by-the-Sea v Northumberlande si chcela odfarbiť tmavé vlasy na svetlejší odtieň, aby mohla naniesť pastelovú farbu. Svoje vlasy si preto odfarbila dvakrát za jeden deň. Po 20 rokoch farbenia vlasov doma očakávala všeličo, no bola si istá, že vie, čo robí. Tentokrát sa ale prepočítala – jej vlasy boli tak veľmi poškodené, až sa musela ostrihať dohola.

Zdroj: profimedia.sk

„Keď som videla, čo sa stalo s mojimi vlasmi, chcelo sa mi plakať. Bola som v šoku. Vedela som, že môžem vlasy odfarbením značne poškodiť, ale nikdy za milión rokov by mi nenapadlo, že to bude také zlé, že budem musieť ísť dohola. Pozrela som sa do zrkadla a chcela som si vyplakať oči,“ zdôverila sa Jade.

Zdroj: profimedia.sk

Jej vlasy boli tmavozelenej farby. V skutočnosti ale chcela docieliť svetlejší odtieň, aby mohla neskôr použiť svetlejšiu farbu. Vedela, že tmavé vlasy si bude musieť zafarbiť aspoň dvakrát, no výsledok ju úprimne šokoval. Po prvom pokuse o odfarbenie mali vlasy ryšavú farbu a pár pramienkov vlasov sa začalo lámať. Avšak Jade bola odhodlaná ísť ďalej, aby si mohla vlasy zafarbiť pastelovou farbou.

„Trochu sa začali lámať už po prvom bielení, ale nemohla som to nechať tak. Išla som teda do toho a vybielila som ich druhýkrát. To ale nebolo dobré rozhodnutie, pretože mi začali vypadávať všetky vlasy,“ uviedla Jade. Napokon sa jej vlasy začali lámať aj pri najjemnejšom dotyku. „Spálila som si vlasy na zadnej strane hlavy. Bola to absolútna katastrofa. Pozrela som sa do zrkadla a vedela som, že mi nezostávalo nič iné, len ísť dohola a začať odznova,“ prezradila Jade.

Zdroj: profimedia.sk

V minulosti vraj mala krátke vlasy, no nikdy nebola holohlavá. Po vyholení hlavy sa na seba zúfalo pozerala do zrkadla a chcelo sa jej plakať. „Nervózne som sa zasmiala, aby som zastavila slzy. Nezniesla som pohľad na svoju plešatú hlavu. Nevedela som si zvyknúť, stále to nenávidím. Ľudia vraveli, že mi to svedčí, ale nesúhlasím,“ povedala a dodala, že si krátke vlasy nafarbila na modro, pretože sa jej nepáčil svetlý odtieň. Zo svojho nešťastného pokusu sa však jednoznačne poučila a dodala, že už nikdy si nebude vlasy odfarbovať sama. „Odteraz budem vždy chodiť ku kaderníkom,“ dodala Jade.