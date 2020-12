Muž podal v jeden deň 160 tiketov s rovnakými číslami: Neuveríte, čo sa stalo

Kwame Cross si začiatkom decembra povedal, že prišiel jeho čas, aby sa aj na neho usmialo šťastie v lotérii. Trochu sa mu však rozhodol dopomôcť, a to tak, že vyplnil 160 tiketov rovnakou kombináciou čísel 7, 3, 1, 4. Táto kombinácia sa 5. decembra ukázala ako výherná, vďaka čomu si Kwame prilepší o 800-tisíc dolárov (656-tisíc eur). "Videl som v telke reklamu na lotériu a z nejakého dôvodu mi to stále hralo v hlave. Mal som jednoducho silný pocit, že to musím skúsiť," uviedol šťastný výherca.

ONE-HUNDRED & SIXTY winning Pick 4 tickets! Can you even imagine?!



“I saw an address in a TV show, in the background, and for some reason it stayed with me. I just had a feeling.”https://t.co/Tuvfhz4RWB