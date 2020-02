FOTO, ktorá dojala celý svet: Orangutan podáva ochranárovi pomocnú ruku

Denne nás zaplavujú informácie o neľudskom prístupe človeka k prírode a zvieratám v nej žijúcich. Pohľad na záber Anila Prabhakara preto mimoriadne hladí na duši. Dokazuje totiž, že to so symbiózou človeka a divej prírody hádam nie je až tak zlé. Počas prechádzky s priateľmi na Borneu fotograf zachytil jedinečný okamih, keď orangutan podišiel k mužovi stojacemu v rieke a podával mu ruku.

Prabhakar neskôr zistil, že išlo o zamestnanca neziskovky na záchranu orangutanov, ktorý v rieke lovil hady. Práve tie ohrozujú orangutanov asi najviac. "Niekto mu vraj nahlásil, že sa v okolí pohybuje jedovatý had a tak to tam prehľadával. Tá opica si myslela, že spadol do vody a potrebuje pomoc," hovorí Anila s tým, že muž pomocnú ruku orangutana odmietol. "Treba mať na pamäti, že sú to divoké zvieratá. Je potrebné chrániť ich, ale zároveň mať pred nimi rešpekt," vysvetlil autorovi fotografie ochranár a pokračoval vo svojej práci.