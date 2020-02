Fenka sa každý deň vozí sama autobusom do psieho parku: FOTO, ktoré vás zaplaví láskou

Rozkošná fenka každé ráno opúšťa svoj domov, aby nastúpila do autobusu a odviezla sa do psieho parku. Denne tam trávi niekoľko hodín, aby sa tam pohrala so svojimi psími kamarátmi. Keď chce ísť späť, jednoducho nastúpi na autobus domov. K obojku má vždy pripevnený platný cestovný lístok.

Zdroj: Facebook/Eclipse Seattle's Bus Riding Dog

Tento rituál sa začal v deň, keď spolu s majiteľom Jeffom Youngom čakala Eclipse na autobus do parku. Jeff nestihol dofajčiť cigaretu, keď sa autobus objavil na zástavke. Eclipse ale nebola ochotná čakať na neskorší spoj, preto naskočila do stojaceho autobusu a nechala svojho pána ďalej fajčiť. Mladík si čoskoro uvedomil, že jeho pes dokonale pozná trasu k miestu, kde najradšej trávi čas. Rýchlo mu začal dôverovať dostatočne na to, aby ho do autobusu púšťal samého.

"Všetci vodiči autobusov ju poznajú, vždy im vyčarí úsmev na perách," prezradil Young. Eclipse poznajú aj pravidelní cestujúci, ktorí si k nej často prisadnú. Problém s tým nemá ani polícia. Fenka má aj svoju vlastnú facebookovú stránku, "Eclipse Seattle’s Bus Riding Dog má už takmer 50 000 fanúšikov. "Aké inteligentné dievča! Milujem ju," odkazuje jeden z fanúšikov.