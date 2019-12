VIDEO Chutné prekvapenie: Jozef v kostýme Mikuláša šoféroval mestský autobus, deti jasali

SAD Prievidza v rámci oslavy sviatku svätého Mikuláša pripravila pre cestujúcich nevšedné prekvapenie. Jedného zo svojich šoférov, Jozefa Fábryho, obliekla do kostýmu Mikuláša, aby ľuďom spríjemnil ranné cestovanie. Najskôr odviezol deti školským autobusom z prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka, následne jazdil autobusom na linke 40 od sídliska Píly, cez centrum mesta a Kopanice.

Zdroj: SAD Prievidza a.s.

„Deti boli prekvapené. Boli zvyknuté, že som po minulé roky nosil iba čiapku, ale toto nečakali. Bolo evidentne vidieť, že ich to potešilo, vytiahli si mobily a fotili sa so mnou,“ povedal vodič.

Mikuláš za volantom prekvapil aj dospelých. „Je to krásne prekvapenie, ja som sa s takým niečím ešte nestretol, a to už mám nejaký rok za sebou. Je to milé, nenachádzam slov. Je to krásne a veľké potešenie,“ okomentoval jazdu Ondrej.

Zdroj: SAD Prievidza a.s.

Podľa reakcií samotných cestujúcich, a aj odozvy na sociálnych sieťach, sa ľudom táto iniciatíva oživenia cestovania zo strany SAD Prievidza veľmi páčila. „Aj Mikuláš dostáva darčeky. Úsmev od ľudí, to je najväčší dar,“ dodal vodič autobusu.