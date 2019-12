Krásne gesto Slovákov žijúcich v Anglicku: FOTO Pomohli Prešovčanom, ktorí prišli o strechu nad hlavou

Ľuďom postihnutých tragédiou pomáha celé Slovensko. Na Facebooku z tohto dôvodu necelé dve hodiny po nešťastí vznikla skupina s názvom "Pomôžme ľuďom z vybuchnutého bytového domu v Prešove", prostredníctvom ktorej ponúkajú užívatelia náhradné ubytovanie, jedlo, oblečenie, drogériu a iné potreby. Stránka má v súčasnosti už takmer 40-tisíc členov.

Pomohli aj Slováci a Česi žijúci vo Veľkej Británii. Deťom tam nakúpili darčeky, pričom zariadili aj dovoz do Prešova. „V Prešove to naši dobrovoľníci pretriedia a odovzdajú presne tým, ktorým to urobí radosť,“ napísala Lucia. „Verím, že ľuďom zabezpečíme spoločne všetko, čo im treba,“ doplnila.

Zdroj: FB/Pomôžme ľuďom z vybuchnutého bytového domu v Prešove

V Luciinom príspevku zaznela aj výzva, aby ľudia porozmýšľali o zážitkových aktivitách, vstupenkách, pobytoch či dovolenkách, ktoré by poškodeným spravili radosť. „Nech majú niečo, čo si nemusia niekam odkladať, ale majú sa na čo tešiť,“ dodala žena.