Michalovčanka sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov: FOTO Antónia ich má stotisíc!

Prvý certifikát z Guinnessových svetových rekordov získala v roku 2006 za 21 000 nazbieraných servítok, druhý v roku 2007 za 30 300 servítok a tretí v roku 2012 za 50 000 servítok. Vtedy si dala cieľ nazbierať stotisíc kusov.

„Netušila som, že sa mi podarí v roku 2018 dosiahnuť rekordných stotisíc kusov servítok, a tak som sa neprihlásila o zápis do Guinnessových svetových rekordov, čo treba urobiť najneskôr v lete. Plánujem sa prihlásiť, ale kedy, to ešte neviem presne,“ uviedla Tonka s tým, že z dosiahnutia tohto cieľa má aj tak ohromnú radosť. Nebolo to pritom vôbec ľahké a stálo ju to nemálo úsilia.

„Dosiahnuť takéto množstvo sa mi podarilo aj vďaka mnohým dobrým ľuďom, ktorí mi posielajú servítky z rôznych končín sveta. Veľa kupujem v špecializovaných obchodoch, či objednávam cez internet. Viem presne, ktorá servítka bola stotisíca. Má kvetinový vzor a sama som ju kúpila,“ prezradila zberateľka.

Ako zároveň poznamenala, hoci dosiahla 100 000 kusov, so zbieraním servítok nekončí, ale naopak motivuje ju to zbierku ďalej rozširovať. Kolekciu má umiestnenú v izbe rodinného domu, ktorú má vyčlenenú len na tento účel. Servítky má uložené a roztriedené do sedemnástich kategórií. V zbierke má napríklad servítku s dĺžkou dvanásť metrov, aj najmenšiu s rozmermi osem krát osem centimetrov. Súčasťou zbierky je aj servítka z roku 1940.

Na otázku, ktorú servítku považuje za najkrajšiu, či najcennejšiu, sa najprv zdráhala odpovedať so slovami, že pre ňu je každá krásna a vzácna. „V zbierke však mám dve, ktoré sú pre mňa vzácne a cenné - sú na nich podpisy prezidentov - maďarského a slovenského. Tie pre mňa majú obrovskú cenu a som pyšná, že ich mám vo svojej zbierke. Chcela by som mať ešte servítku, na ktorej je Bratislava, alebo ktorá sa podobá na päťeurovú bankovku, či servítku s podpisom môjho obľúbeného herca Arnolda Schwarzeneggera,“ prezradila Tonka.

Za mimoriadne považuje aj pozvanie do Slavošoviec, kde sa vyrábajú servítky. „Cením si, že sa mi venoval riaditeľ Vladimír Lenárt a dostala som od nich veľa krásnych servítok a chcem im aj touto cestou poďakovať,“ uviedla Tonka a zároveň prezradila, že práve tam jej darovali aj najdlhšiu servítku, akú má vo svojej zbierke - meria dvanásť metrov a má kvetinový vzor.

Antónia Kozáková priamo neprezradila, čo očakáva od roku 2019, len poznamenala, že má viaceré plány, nielen pokiaľ ide o servítky, a dúfa, že sa splnia aspoň niektoré.

„Do nového roku 2019 želám každému zberateľovi veľa úspechov. Nech má každý zo svojej zbierky takú veľkú radosť ako ja,“ povedala Tonka. Ako uviedla, k 31. decembru 2018 mala vo svojej zbierke 101 481 kusov servítok.