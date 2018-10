Mladá mamička (34) za desať týždňov zarobila 120-tisíc: Pozrela na dcéru a nápad bol na svete

"Keď som čakala svoju prvú dcéru, išla som pre ňu kúpiť veci, ktoré by pre ňu boli najlepšie. Myslela som, že nič lepšie ako obliečky z organickej bavlny byť nemôže. Ale zakaždým, keď som ju zdvihla z postieľky, zostal na vankúši chumáč vlasov. Začala plešivieť," začína svoje rozprávanie 34-ročná Nikki. Spomenula si vtedy na svoju babičku, ktorá obľubovala vankúšové obliečky z hodvábu. Rozhodla sa preto jednu kúpiť, no na vankúš normálnej veľkosti. Položila ho do detskej postieľky, aby vykonala experiment. Zafungoval.

Zdroj: Facebook/Silky Tots

Aj napriek tomu, že Bardisová problém s vypadávaním vlasov svojej dcérky vyriešila, povedala, že to nebolo veľmi pohodlné. Bolo to nepraktické, lebo vankúš nedržal na jednom mieste. A práve vtedy si uvedomila, že na trhu je medzera. Až doposiaľ sa nevyrábali hodvábne obliečky na posteľnú bielizeň pre batoľatá. Po pôrode svojho druhého dieťaťa sa tejto myšlienke začala intenzívne venovať.

Zdroj: Facebook/Nikki Bardis

Z minulosti mala Nikki, ktorá žije v austrálskom štáte Viktória, skúsenosti s vlastnou značkou textilných uterákov na pláž. Peniaze z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti investovala do novej značky Silky Tots. Značka sa dostala na trh v máji tohto roku. Do augusta sa mladej mamičke podarilo vypredať všetky svoje výrobky, čo jej vynieslo 120-tisíc austrálskych dolárov (74-tisíc eur). V priebehu nasledujúceho roka by sa zisk mohol zvýšiť až na pol milióna.

Zdroj: Facebook/Silky Tots

"Na trhu to explodovalo. Stále to získava dynamiku. Mám veľa stálych zákazníkov, veľa ľudí moje výrobky odporúča, veľa mamičiek si ich kupuje, ako pre svoje deti, tak pre seba," vytešuje sa Bardisová. Podľa nej hodváb nepomáha len pri detskej plešivosti; je vraj dobrý aj na pokožku, ekzémy či astmu, pretože sa doň nedostanú roztoče, plesne alebo huby.