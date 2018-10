Maria (36) zostala poriadne prekvapená: Ukázala reálne FOTO tela ženy po pôrode

KODAŇ - Matka štyroch detí, Maria Nordo Jorstadová (36) z Kodane, zdieľala fotografie svojho nezvyčajného tehotenského bruška. Snímky sú z obdobia, keď čakala trojičky. Ich zámerom bolo prezentovať pravdu o ženskom tele počas tehotenstva, no teraz predovšetkým po ňom.

Blogerka svojimi fotografiami dostala celý internet. Zverejnila priebeh tehotenstva, kedy čakala trojičky a následne priebeh zmenšovania brucha po pôrode. Podľa jej slov bruško nezhadzovala tak ľahko, ako pri svojom prvom dieťati. Na Instagrame okrem inšpiratívnych záberov stále sa meniaceho tela Maria zverejňuje aj fotografie svojich detí.

Maria v čase, keď čakala trojičky. Zdroj: Instagram/triplets_of_copenhagen

Zámerom, prečo zdieľa také súkromné snímky s verejnosťou, je otvoriť „tabu“ tému o ženskom tele po pôrode. Neostýcha sa hovoriť ani o tom, ako dlho sa z pôrodu zotavovala. „Myslela som, že by bolo zaujímavé ukázať aj druhú stranu tehotenstva, pretože nie je veľa ľudí, ktorí o nej vedia,“ vysvetľuje Maria.

A takto vyzeralo jej brucho po pôrode. Zdroj: Instagram/triplets_of_copenhagen

Podľa jej slov ani len netušila, že bude trvať tak dlho, kým sa jej brucho vráti do pôvodného stavu. „Príde mi to zaujímavé, je to realita pre mnoho žien,“ tvrdí mamička. Po tom, ako zverejnila video z 34. týždňa tehotenstva, stúplo číslo instagramových sledovateľov zo 4-tisíc na viac než 200-tisíc. Fotografia urobená štyri týždne po pôrode získala už 25-tisíc pozitívnych reakcií.

Zdroj: Instagram/triplets_of_copenhagen

Ľudia, ktorí sledujú Mariin účet na Instagrame, nevychádzajú z úžasu. „Vďaka za uverejnenie skutočných fotografií. Dúfam, že sa trojičkám darí dobre,“ znie podľa portálu MailOnline jeden z komentárov. „Som taká rada, že existujú tieto fotky, pretože všetci dnes žijeme vo falošnom svete. Pravda je taká, že nie každá žena má po pôrode dokonalé telo,“ odkazuje ďalšia komentujúca.

Zdroj: Instagram/triplets_of_copenhagen

Maria sa rozhodla založiť Instagram, pretože čakala trojičky a považovala to za veľmi ojedinelý jav. Chcela sa teda podeliť o svoje skúsenosti. V Dánsku sa trojičky narodia menej než desiatim ženám ročne, Maria napriek tomu prostredníctvom Instagramu našla mnoho mamičiek s trojičkami. Matka, pracujúca ako filmová producentka, dúfa, že jej príbeh inšpiruje ostatné ženy a predovšetkým matky.

Zdroj: Instagram/triplets_of_copenhagen

Podľa jej názoru sa v priebehu minulých rokov udialo pár radikálnych zmien, ktoré prišli napríklad s kampaňou ako „Me Too“ či „Time’s up“. Práve vďaka týmto kampaniam sa ženy odhodlali rozprávať o problémoch, ktoré sa ich týkajú a ktoré boli doposiaľ tabu. Sociálne médiá sú najefektívnejším spôsobom, ako zdieľať podobné príbehy. Maria je preto odhodlaná naďalej s fotografiami pokračovať.