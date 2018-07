Hrad Krásna Hôrka by mohol byť sprístupnený do troch rokov, verí ministerka Laššáková

Krásna Hôrka, Zdroj: TASR/František Iván

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE – Do troch rokov by hrad Krásna Hôrka v Rožňavskom okrese mohol byť zrekonštruovaný a sprístupnený verejnosti. Uviedla to ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas pondelkovej návštevy Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Betliar i samotnej Krásnej Hôrky.