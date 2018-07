Na hrade pri Michalovciach objavili unikát: Slovenská pýcha, ktorá sa rozšírila do celého Uhorska

Ten zatiaľ posledný má podobu asi 200-ročného koreňa viniča vzácnej starej odrody Neuburg. Tento objav znamená, že vinič sa tu pestoval oddávna a i preto má hrad názov Viniansky a obec pod ním Vinné.

Zdroj: Miro Vacula

"Toto je jediný hrad na Slovensku, pod ktorého padnutými hradbami sa našla vínna réva. Tá časť v popredí je však už naša výsadba, ktorú nám povolila Štátna ochrana prírody, lebo my sme v prírodnej rezervácií so štvrtým ochranným stupňom," vysvetľuje predseda správnej rady občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta Jaroslav Gorás.

Zdroj: Miro Vacula

"Legenda hovorí, že v 18. storočí vykapala odroda Neuburger pre hubovité ochorenie fyloxéru a až potom dopravili z Ameriky nové odnože, ktoré sa do celého Uhorska dostali práve z Vinného. To sa dobre počúva a o to väčšiu radosť sme mali, keď sme tu objavili pôvodný koreň vínnej révy. A pod hradbami sme si urobili malý vinohrad. Je to naša pýcha. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1336 a v tomto roku sa aj delia vinohrady na hradnom vŕšku, takže je jasné, že Viniansky hrad je úzko spojený s vínom a svedčí o tom aj názov. Je tu stará vinárska tradícia."

Zdroj: Miro Vacula

Objavenie starej vínnej révy nie je jediným zaujímavým objavom na hrade. Minulý rok tu objavili vstupnú bránu pochádzajúcu z 13. storočia. V rámci archeologického prieskumu našli aj takmer dvetisíc medených mincí v hlinenom krčahu pochádzajúcich z rokov 1858 až 1860.