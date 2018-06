Obdivuhodný skutok malého chlapca: Predával limonádu a dosiahol niečo neuveriteľné

Malý chlapec z Atlanty sa rozhodol, že tiež pomôže - predajom limonády. Chceli vybrať aspoň tisíc dolárov, nakoniec sa im podarilo získať rekordných 13 283 dolárov, informovala americká CNN. "Moje deti majú tri a šesť rokov, takže ešte úplne nechápu, koľko peňazí sa vybralo," uviedla Gaggerová. "Vedia ale, že je to veľa a sú hrdí na to, že sa do pomoci zapojilo toľko ľudí," dodala.

Rodina si minulý víkend postavila stánok a predávala limonádu okoloidúcim. Podarilo sa im vybrať 1100 dolárov. Následne zbierku presunuli na Facebook a "virtuálny stánok s limonádou" potom získal od prispievateľov ešte ďalšie financie. Shannon uviedla, že peniaze rodina daruje texaskej mimovládnej organizácii Raíces, ktorá poskytuje právnu pomoc migrantom.

Táto nová skúsenosť bola pre deti príležitosťou, ako sa naučiť, že je dôležité, aby rodiny držali spolu. "Ľudia bojujú za spravodlivosť všade okolo nás. Našou úlohou je vyzdvihnúť skvelú prácu všetkých týchto organizácií a nájsť najlepší spôsob, ako ich podporiť," ;poznamenala matka chlapca. Podobne ako Gaggerovci vyberajú peniaze prostredníctvom stánkov s limonádou aj ďalšie rodiny, na sociálnych sieťach o tom informujú s hashtagom #StandForKids.