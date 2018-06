Simpsonovci opäť veštia: Predpovedal finále MS vo futbale už v roku 1977, má to jednu chybičku

Svetovú senzáciu vyvolal seriál Matta Groeninga už v roku 2016, kedy sa potvrdila veštba víťaza prezidentských volieb Donalda Trumpa. Toho ako amerického prezidenta zobrazila epizóda pred 18 rokmi. Seriál od svojho vzniku úspešne predpovedal niekoľko udalostí, medzi ktorými je aj vypuknutie epidémie eboly, či kúpu americkej stanice Fox spoločnosťou Disney.

Spojitosť, na ktorú upozornili fanúšikovia, súvisí s nedávnym škandálom mexického tímu. Ten sa mal pred začiatkom svetového pohára zabávať s niekoľkými ženami.

Témou spomínanej epizódy z roku 1997, ktorá je piatou v deviatej sérii, je zápas medzi Portugalskom a Mexikom. Krajiny v nej zápasia o titul najlepšej na svete.

Apparently there’s an episode of The Simpsons that’s predicted a #WorldCup final for Mexico...



...anyone know where we can find the episode predicting a Bayer 04 Leverkusen Bundesliga title in 2018/19? pic.twitter.com/bVPxqDki7V — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) June 27, 2018

Táto súvislosť so svetovým pohárom vyvolala medzi fanúšikmi na internete búrlivé reakcie.

Wow! Lots of people are saying The Simpsons have predicted the winner of this year's World Cup. #WorldCup pic.twitter.com/iYRew0cmGq — Paddy Power (@paddypower) June 27, 2018

The Simpsons predicted Mexico and Portugal to reach the World Cup Final.

They’ve got a good track record with predictions... pic.twitter.com/F9ZFHZqlvG — James Melville (@JamesMelville) June 27, 2018

Predikcia však zaujala fanúšikov futbalu ešte v čase, kedy poradie tímov v osemfinále nebolo známe. Nádej priaznivcov mexického mužstva sa však zatriasla, keď sa Mexiko dostalo do hornej časti skupiny s Portugalskom. So šampiónmi z roku 2016 sa tak možno stretnú už v semifinále.