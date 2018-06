Slovenské tradície bodujú aj za hranicami: Na čo všetko môžeme byť hrdí?

Sťahovanie sa z menších obcí do miest, komunistický režim, ale aj zahraničné vplyvy po roku 1989 spôsobili, že mnoho Slovákov na svoje tradície pozabudlo či sa s nimi vôbec nedostalo do kontaktu. Nadšenie zo všetkého nového (a zahraničného) však opadá a ľudia sa pomaly vracajú k svojim koreňom. Vďaka kombinácii minulosti s moderným sú motívy na slovenských krojoch, ľudová hudba a tanec či výrobky slovenského liehovarníctva opäť súčasťou nášho každodenného života.

Medailová vodka

Bohatú tradíciu má na Slovensku napríklad liehovarníctvo. V Starej Ľubovni sa alkohol vyrába už 640 rokov. História sa píše naďalej, aj keď, samozrejme, za pomoci moderných technológií. A hoci väčšina Slovákov si hneď spomenie na borovičku, hrdí v tomto prípade môžeme byť aj na vodku, konkrétne Goral MASTER. Vyrába sa z najkvalitnejších domácich surovín – tvrdej pšenice a vody spod tatranských prameňov, ktoré tečú od Belianskych Tatier až do Ľubovnianskej kotliny.

Lieh na jej výrobu sa spracováva v najmodernejšom liehovare v strednej Európe v Hniezdnom. O jeho kvalite hovorí aj fakt, že dodáva lieh do prémiových zahraničných nápojov ako Ultimate, Stoli Elit či XO. Dôkazom kvality vodky Goral MASTER sú aj zlaté medaily z Ruska, Francúzska, ale aj zo Spojených štátov amerických. Vodka Goral MASTER si však Slovensko ctí nielen tým, že nadväzuje na historický proces výroby, ale aj tak, že drží jej cenu pre Slovákov pri zemi.

Hudba a tanec chytili masy

Ľudová hudba a tanec vždy mali svojich priaznivcov. Dnes ich je však zrejme podstatne viac ako pred desiatimi-pätnástimi rokmi. Svedčí o tom obrovská popularita televíznej šou Zem spieva, ale aj úspešné projekty folklórnych súborov s modernými kapelami – s Lúčnicou spolupracovali napríklad IMT Smile, so SĽUK-om zase skupina Billy Barman. Z mladej hudobnej scény sa s úspechom aj za hranicami stretla speváčka Katarína Malíková, ktorej album Pustvopol vychádza z horehronskej ľudovej tradície.

Veľkú výpovednú hodnotu mali aj smútok a úcta po úmrtí umeleckého šéfa svetoznámej Lúčnice Štefana Nosáľa, ktorý sa v ankete 77 dôvodov stal osobnosťou minulého roka. Aj vďaka týmto vplyvom sa čím ďalej, tým viac obcí snaží zachytiť svoje vlastné tradície, neraz jedinečné, aj v rámci Slovenska. A to nielen čo sa týka histórie, tancov a piesní či krojov, ale napríklad aj čo sa týka typického jedálnička.

Dizajn zaujal aj mimo Slovenska

Do popredia sa však čoraz viac dostáva aj dizajn inšpirovaný tradičnými slovenskými vzormi. Jeho výhodou je, že človek ho naozaj ľahko zakomponuje do každodenného života. Možno to znie trochu zvláštne, ale v upevňovaní slovenského dedičstva tak hrajú úlohu ponožky, tričká, obal na mobil, taška napríklad so vzormi inšpirovanými typickými čičmianskymi rituálno-ochrannými maľbami na dreveniciach. Táto dedinka sa dokonca zásluhou fotografa Michala Pudelku objavila aj na stránkach legendárneho módneho magazínu Vogue.

Výrazný úspech v tomto smere zaznamenal aj dizajnér Tomáš Kompaník, ktorý vo svojej diplomovej práci spracoval tému slovenskej výšivky. Tá neskôr vyšla ako knižná publikácia AHA Slovakia, čím postavila základy pre úspešnú značku, ktorá propaguje slovenské ľudové motívy nielen medzi mladými doma, ale aj za hranicami.

„Slovensko mám rád, je pestré, rozmanité, nielen prírodou či krajinným reliéfom, ale aj tvarmi a farbami. Pre mňa ako grafického dizajnéra je veľmi inšpiratívne,“ hovorí. Svoj cit pre zvýraznenie zaujímavosti Slovenska Kompaník podčiarkol, keď navrhol pre limitovanú edíciu vodky Goral MASTER sedem ikon slovenskej architektúry.

Jedinečnosť, na ktorú môžeme byť pyšní

Na naše tradície môžeme byť s čistým srdcom hrdí. Odlišujú nás od zvyšku sveta v tom najpozitívnejšom zmysle. A to tak čo sa týka ľudových múdrostí, tanca či spevu, ako aj dizajnu alebo kvalitného alkoholu. Prečo by sme si mali na ne spomenúť len na Vianoce pri jedení ryby či oplátky s medom? Začleňme ich do svojho každodenného života a naučme sa ich brať ako súčasť nášho ja.

-reklamná správa-