Horúčavy nekončia: Slovensko čaká ďalší extrémny deň

BRATISLAVA - Vlna horúčav bude na Slovensku pokračovať aj v utorok (4. 8.). Vydané sú všetky výstrahy pred vysokými teplotami. Na väčšine územia sa môže teplota vyšplhať na 38 stupňov Celzia. Výstrahy predbežne platia od 13.00 do 20.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstrahy tretieho stupňa platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, takmer celý Banskobystrický kraj (s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno) a väčšinu Trenčianskeho a Košického kraja. Teplota tam môže podľa meteorológov dosiahnuť 38 stupňov Celzia.
Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica a Spišská Nová Ves. Teplota tam môže podľa meteorológov dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca. Teplota tam môže podľa meteorológov dosiahnuť 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.