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Extrémne HORÚČAVY dnes zasiahnu Slovensko: Teploty prekročia 38°C! Meteorológovia vydali NAJVYŠŠIU VÝSTRAHU

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Pokračujúca vlna horúčav sa v pondelok najvýraznejšie prejaví na juhozápade a juhu stredného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva, že teplota tam presiahne v druhej časti dňa 38 stupňov Celzia. Zodpovedá tomu výstraha najvyššieho, tretieho stupňa s platnosťou od 13.00 h do 20.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Zvýšenú výstrahu pred vysokou teplotou, ktorá môže prekročiť 35 stupňov Celzia, vydali meteorológovia na pondelkové popoludnie pre ďalšie regióny Slovenska. Ide o celý Trenčiansky a Košický kraj, okresy Humenné, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou. Najnižšiemu stupňu výstrahy budú čeliť okresy na severozápade a severovýchode SR, teplota však i tam môže prekročiť 33 stupňov Celzia.

Výstraha pred vysokými teplotami sa v pondelok nemá týkať iba okresov na severe - Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.

Extrémne HORÚČAVY dnes zasiahnu
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 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

Viac o téme: PočasieHorúčavySlovenskoVysoké teplotySlovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
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