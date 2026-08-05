Polícia zasiahla: Muž čelí obvineniu z týrania vlastnej manželky

POPRAD - Polícia zadržala 50-ročného muža, ktorý dlhodobo psychicky týral svoju ženu. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade ho obvinil zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.
„Bolo preukázané, že žene dlhodobo spôsoboval psychické utrpenie a vyvolával u nej strach. Dával jej rozkazy, ktoré musela okamžite splniť, či išlo o dennú alebo nočnú hodinu. Bezdôvodne jej odopieral spánok, v noci jej zapálil svetlo, nútil ju vstať a hľadať rôzne veci. Počas jazdy autom jej dokonca vybral kľúč zo zapaľovania, pričom žena ako vodička nemohla mať kontrolu nad vozidlom,“ priblížila hovorkyňa. Dodala, že 50-ročný muž skončil v cele policajného zaistenia. V prípade dokázania viny mu hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na tri až osem rokov.