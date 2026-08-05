Obce dostanú milióny: Štát pošle na stavebnú agendu viac ako 6 miliónov eur

BRATISLAVA - Obce a mestá vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR im na zabezpečenie tejto agendy každoročne poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu súvisiacich nákladov. Ak si obce zriadili spoločný obecný úrad, môže byť po splnení podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z. z., dotácia poskytnutá obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu.
Úrad v najbližších dňoch poskytne obciam a mestám dotácie na rok 2026 v celkovej výške 6 050 000 eur. Poskytnuté finančné prostriedky môžu obce a mestá čerpať na bežné výdavky v členení na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. Podrobnejšie informácie o výške poskytnutej dotácie a spôsobe jej zúčtovania sú zverejnené na webovom sídle úradu: https://uupv.sk/vystavba/dotacie-pre-obce
Dotácie sú zo štátneho rozpočtu vyplácané na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A tiež na základe Výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov.