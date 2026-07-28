Fico má pre samosprávy jasnú správu: Vyrovnaný rozpočet na budúci rok pripravovať nemusia

BRATISLAVA - Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým, že to považuje za „vyriešenú vec“. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky SR súvisiace s plnením medzinárodných zmlúv presahujú 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Verejný dlh SR už dlhšie prekračuje najvyššie pásma dlhovej brzdy. Jednou z najprísnejších sankcií je povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet na ďalší rok, rovnakú povinnosť majú v tomto prípade aj samosprávy. Zákon však zároveň obsahuje viaceré výnimky z týchto sankcií. „My sme samosprávam už oficiálne povedali, že nemusia robiť vyrovnané rozpočty. Naďalej sa opierame o tú výnimku, ak má štát výdavky viac ako 3 % na záväzky vyplývajúce z našich členstiev v medzinárodných organizáciách, tak sa nevzťahuje povinnosť mať vyrovnaný rozpočet,“ konštatoval predseda vlády na tlačovej konferencii v Prešove.
Nemyslí si, že samosprávy potrebujú nejakú ďalšiu záruku na to, aby nemuseli zostavovať vyrovnané rozpočty. Zdôraznil, že údaj o výdavkoch prekračujúcich 3 % HDP oficiálne zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. „My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil. A my teda berieme, že platí zákon a tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami,“ doplnil Fico.
Predstavitelia samosprávnych združení dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia Ministerstva financií (MF) SR k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Zároveň presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie SR nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.