Tragédia na Dunaji: Muža strhol pred očami priateľov silný prúd! Onedlho sa mal stať otcom

DUNAKESZI – Na prvý pohľad vyzeralo všetko bezpečne. Skupina kamarátov vošla do plytkej vody pri brehu Dunaja, no o chvíľu sa jeden z nich stratil pod hladinou. Silný prúd strhol 29-ročného muža a odvtedy po ňom pátrajú policajti, hasiči aj potápači. O niekoľko týždňov sa pritom mal stať otcom.
Stačilo pár sekúnd
K nešťastiu došlo v pondelok večer pri Dunakeszi severne od Budapešti. Ako uviedla Pestská župná polícia, do Dunaja vošli štyria kamaráti. Rieka pri brehu pôsobila plytko, no pod hladinou bol mimoriadne silný prúd. Troch mužov sa podarilo zachrániť aj vďaka ľuďom na paddleboardoch. Štvrtého však voda stiahla do hlavného prúdu a zmizol pod hladinou. O nehode informovali Index.hu aj Origo.
V septembri sa mal stať otcom
Nezvestným je 29-ročný muž, ktorý sa mal už o niekoľko týždňov stať otcom.
Jeho partnerka čaká dieťa a rodina verí, že sa ho záchranárom ešte podarí nájsť. Na sociálnych sieťach sa objavili desiatky odkazov podpory aj prosieb o modlitby.
Záchranári prehľadávajú rieku
Do pátrania sa zapojili policajti, hasiči, potápači aj vodní záchranári. Rieku prehľadávajú z člnov aj pod hladinou.
Mesto Dunakeszi potvrdilo, že pátranie pokračovalo aj po zotmení a pokračuje aj naďalej.
Nízka hladina neznamená bezpečie
Mnohých môže prekvapiť, že k tragédii došlo práve v období, keď je Dunaj nezvyčajne nízky.
Podľa mesta Dunakeszi je to však práve vtedy mimoriadne nebezpečné. V koryte rieky vznikajú silné prúdy, víry a prudké zlomy dna, ktoré z brehu vôbec nevidno. Človek tak môže mať pocit, že stojí v bezpečnej plytčine, no o pár krokov ďalej ho strhne hlavný prúd.
Aj preto chce samospráva na rizikových miestach osadiť ďalšie výstražné tabule.
Polícia varuje
Maďarská polícia opäť pripomenula, že kúpanie v Dunaji mimo oficiálnych pláží môže byť životu nebezpečné.
Pátranie po nezvestnom mužovi pokračuje aj naďalej.