AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska: Auto skončilo prevrátene na boku! Cesta je uzavretá

Dopravná nehoda pri Veľatoch (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
VEĽATY - Na ceste I/79 pri obci Veľaty v Trebišovskom okrese, v blízkosti rekreačného areálu, došlo k dopravnej nehode. Jedno z vozidiel zostalo po nehode prevrátené na boku a cesta je momentálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda pri Veľatoch (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
„Podľa doterajších informácií sa pri nehode zranili štyri osoby. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči a policajti,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a podľa možností využili inú trasu. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Dopravná nehoda pri Veľatoch (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)