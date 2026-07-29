Tragédia vo Vysokých Tatrách: 59-ročný turista skolaboval na chodníku, zachrániť sa ho už nepodarilo

VYSOKÉ TATRY - Vo Vysokých Tatrách v stredu dopoludnia zahynul poľský turista. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že 59-ročný muž na červeno značenom chodníku v Mengusovskej doline pociťoval bolesti na hrudníku, následne stratil vedomie a spadol, pričom pádom si privodil úraz hlavy.
„Muž upadol do bezvedomia a neboli u neho prítomné vitálne funkcie. Okoloidúci turisti ihneď začali s laickou kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu horského záchranára z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Na miesto smerovali aj zamestnanci Chaty pod Rysmi vybavení prístrojom AED,“ uviedla HZS.
Po vysadení pri pacientovi pokračoval lekár spolu so záchranárom HZS v rozšírenej KPR aj za použitia prístroja na mechanickú kompresiu hrudníka. Aj napriek snahe všetkých zúčastnených sa u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie a lekár musel skonštatovať smrť. „Telo turistu bolo následne transportované do Starého Smokovca, kde si ho prevzali príslušníci Policajného zboru SR a obhliadajúci lekár,“ uzavrela HZS.