Taraba s Tatrancami a horskými záchranármi otvoril obnovený chodník z Hrebienka na Rainerku

VYSOKÉ TATRY - Turisti aj horskí záchranári vo Vysokých Tatrách sa dočkali zásadných zmien. Správa Tatranského národného parku dokončila práce na obnovení turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, ktorá bude vďaka oceľovej bariére a ďalším stabilizačným opatreniam bezpečnejšia. Zrekonštruovaný chodník dnes otvoril podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s riaditeľom Správy TANAP-u Michalom Babničom, riaditeľom Horskej záchrannej služby Martinom Matúšekom a správcom Reinerovej chaty Petrom Petrasom. Turisti sa budú môcť po chodníku prejsť už túto sobotu, 1. augusta, teda o mesiac skôr ako bolo pôvodne plánované.
„Som rád, že sa nám podarilo obnoviť jednu z najvyťaženejších turistických trás vo Vysokých Tatrách, ktorá zohráva kľúčovú úlohu nielen pre turistov, ale aj pre činnosť Horskej záchrannej služby, zásobovanie vysokohorských chát, či prístup pri ochrane lesa a zabezpečovaní protipožiarnych opatrení. Je to ďalší príklad toho, aké dôležité je vykonávať aktívne opatrenia v národných parkoch, ak chceme lepší komfort pre turistov a zároveň, aby z nich boli životaschopné územia a nie nefungujúce skanzeny,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.
Rozsiahle práce v náročnom teréne
Rekonštrukcia si vyžiadala rozsiahle sanačné práce vrátane odstránenia približne 490 ton zeminy a kameniva, odstrelu nebezpečnej skalnej veže s objemom 150 až 180 kubických metrov, vybudovania oceľovej stabilizačnej konštrukcie v tvare X v dĺžke 18 a 8 metrov, 30 metrov dlhej dynamickej záchytnej bariéry. Pribudli oporné a zárubné múry s využitím približne 580 ton kameniva, 18 metrov dreveného zábradlia aj odvodňovacie kanály.
„Práce si najskôr vyžiadali uzatvorenie spodného chodníka, teda zelenej turistickej trasy, aby sme mohli spraviť účinné opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Išlo o akúsi dynamickú zábranu, aby nepadal materiál zhora. Akonáhle sme spravili tieto opatrenia, tak sme začali s prácami na červenej trase. Verejnosť sme pravidelne informovali o postupe prác,” priblížil riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič.
Súčasťou prác bolo aj dočasné zabezpečenie opravovaného úseku oceľovým pletivom a oplotením, ako aj obnova informačného systému na turistických trasách. Keďže práce prebiehali v území s piatym stupňom ochrany, ich realizácii predchádzalo vydanie všetkých potrebných výnimiek. Práve schválená zonácia Tanapu umožní do budúcnosti pružnejšie reagovať na podobné opravy v prospech bezpečnosti turistov aj záujmy ochrany prirody.
Zásobovanie chát aj pomoc záchranárom
Obnovená červená turistická trasa patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné spojenia vo Vysokých Tatrách. Vedie do Malej a Veľkej Studenej doliny, slúži na zásobovanie 4 tatranských chát: Zbojníckej, Téryho a Zamkovského chaty, ako aj Rainerovej útulne. Zároveň je súčasťou projektu Tatry bez bariér, využívajú ju rodiny s detskými kočíkmi aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a predstavuje kľúčovú prístupovú trasu pre zásahy Horskej záchrannej služby.
„Chcem sa poďakovať, že sa vďaka obnovenému turistického chodníka opäť môžeme aj s mechnaizmami rýchlejšie dostať k zraneným turistom, vďaka čomu bude starostlivosť a ich záchrana v Tatrách jednoduchšia,” dodal šéf Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
„Ľudia prichádzajú do Tatier nie kvôli tomu, aby sa poprechádzali len po tatranských osadách, ale spoznávali vysokohorské prostredie. Preto som rád, že sa podaril obnoviť turistický chodník, po ktorom chodím už vyše 60 rokov. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jeho opravu,” uzavrel chatár Peter Petras.