Streda29. júl 2026, meniny má Marta, zajtra Libuša

Taraba s Tatrancami a horskými záchranármi otvoril obnovený chodník z Hrebienka na Rainerku

Tomáš Taraba Zobraziť galériu (2)
Tomáš Taraba (Zdroj: MŽP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TS

VYSOKÉ TATRY - Turisti aj horskí záchranári vo Vysokých Tatrách sa dočkali zásadných zmien. Správa Tatranského národného parku dokončila práce na obnovení turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, ktorá bude vďaka oceľovej bariére a ďalším stabilizačným opatreniam bezpečnejšia. Zrekonštruovaný chodník dnes otvoril podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s riaditeľom Správy TANAP-u Michalom Babničom, riaditeľom Horskej záchrannej služby Martinom Matúšekom a správcom Reinerovej chaty Petrom Petrasom. Turisti sa budú môcť po chodníku prejsť už túto sobotu, 1. augusta, teda o mesiac skôr ako bolo pôvodne plánované.

„Som rád, že sa nám podarilo obnoviť jednu z najvyťaženejších turistických trás vo Vysokých Tatrách, ktorá zohráva kľúčovú úlohu nielen pre turistov, ale aj pre činnosť Horskej záchrannej služby, zásobovanie vysokohorských chát, či prístup pri ochrane lesa a zabezpečovaní protipožiarnych opatrení. Je to ďalší príklad toho, aké dôležité je vykonávať aktívne opatrenia v národných parkoch, ak chceme lepší komfort pre turistov a zároveň, aby z nich boli životaschopné územia a nie nefungujúce skanzeny,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.

Taraba s Tatrancami a
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: MŽP)

Rozsiahle práce v náročnom teréne

Rekonštrukcia si vyžiadala rozsiahle sanačné práce vrátane odstránenia približne 490 ton zeminy a kameniva, odstrelu nebezpečnej skalnej veže s objemom 150 až 180 kubických metrov, vybudovania oceľovej stabilizačnej konštrukcie v tvare X v dĺžke 18 a 8 metrov, 30 metrov dlhej dynamickej záchytnej bariéry. Pribudli oporné a zárubné múry s využitím približne 580 ton kameniva, 18 metrov dreveného zábradlia aj odvodňovacie kanály.

„Práce si najskôr vyžiadali uzatvorenie spodného chodníka, teda zelenej turistickej trasy, aby sme mohli spraviť účinné opatrenia a zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Išlo o akúsi dynamickú zábranu, aby nepadal materiál zhora. Akonáhle sme spravili tieto opatrenia, tak sme začali s prácami na červenej trase. Verejnosť sme pravidelne informovali o postupe prác,” priblížil riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič.

Súčasťou prác bolo aj dočasné zabezpečenie opravovaného úseku oceľovým pletivom a oplotením, ako aj obnova informačného systému na turistických trasách. Keďže práce prebiehali v území s piatym stupňom ochrany, ich realizácii predchádzalo vydanie všetkých potrebných výnimiek. Práve schválená zonácia Tanapu umožní do budúcnosti pružnejšie reagovať na podobné opravy v prospech bezpečnosti turistov aj záujmy ochrany prirody.

Zásobovanie chát aj pomoc záchranárom

Obnovená červená turistická trasa patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné spojenia vo Vysokých Tatrách. Vedie do Malej a Veľkej Studenej doliny, slúži na zásobovanie 4 tatranských chát: Zbojníckej, Téryho a Zamkovského chaty, ako aj Rainerovej útulne. Zároveň je súčasťou projektu Tatry bez bariér, využívajú ju rodiny s detskými kočíkmi aj osoby so zníženou schopnosťou pohybu a predstavuje kľúčovú prístupovú trasu pre zásahy Horskej záchrannej služby.

„Chcem sa poďakovať, že sa vďaka obnovenému turistického chodníka opäť môžeme aj s mechnaizmami rýchlejšie dostať k zraneným turistom, vďaka čomu bude starostlivosť a ich záchrana v Tatrách jednoduchšia,” dodal šéf Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.

„Ľudia prichádzajú do Tatier nie kvôli tomu, aby sa poprechádzali len po tatranských osadách, ale spoznávali vysokohorské prostredie. Preto som rád, že sa podaril obnoviť turistický chodník, po ktorom chodím už vyše 60 rokov. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jeho opravu,” uzavrel chatár Peter Petras.

Viac o téme: Vysoké TatryPeter PetrasTomáš TarabaMartin MatúšekMichal BabničTatranský národný park (TPN)Turistická trasa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tomáš Taraba
Šéfka SIŽP Calpašová odchádza do dôchodku, envirorezort hľadá náhradu
Domáce
Ministri podpísali dôležité memorandum:
Ministri podpísali dôležité memorandum: POZRITE, akú novú prácu po novom dostanú slovenskí trestanci!
Domáce
Taraba so starostom zo
Taraba so starostom zo známej filmovej lokality: Toto sú podľa neho dôsledky nadmernej ochrany prírody
Domáce
Tomáš Taraba
Veľký tender na gudrónové jamy je v poriadku: Taraba nechce, aby to dopadlo ako s Višňovým
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Airbus pristáva na letisku v Toulouse po viac ako 24-hodinovom lete
Airbus pristáva na letisku v Toulouse po viac ako 24-hodinovom lete
Cestovanie
Archeológovia odhalili v centre mesta pohrebisko zo včasného stredoveku
Archeológovia odhalili v centre mesta pohrebisko zo včasného stredoveku
Správy
Nízky stav vodnej hladiny Dunaja
Nízky stav vodnej hladiny Dunaja
Správy

Domáce správy

Krvavá dráma v rodinnom
Krvavá dráma v rodinnom dome: Mladík zaútočil na spieceho seniora NOŽOM! Zachránila ho odvaha
Domáce
FOTO Vandalizmus na obľúbenom jazere
Vandalizmus na obľúbenom jazere v Petržalke: Niekto zničil vodné bicykle! Škoda je veľká
Domáce
HOROR v Prešovskom okrese:
HOROR v Prešovskom okrese: Traja muži vtrhli so SEKEROU do chatrče! Žena s deťmi musela UTIECŤ
Domáce
Turistický chodník z Hrebienka na Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách opäť otvoria
Turistický chodník z Hrebienka na Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách opäť otvoria
Prešov

Zahraničné

Obľúbená destinácia v plameňoch:
Obľúbená destinácia v plameňoch: Hustý dym odrezal diaľnicu! Úrady museli evakuovať ľudí
Zahraničné
Masívne protesty študentov priniesli
Masívne protesty študentov priniesli ovocie: Za únik obsahu testov na školách hrozí až 10 rokov za mrežami
Zahraničné
Smrtiaci TAJFÚN vyfúkol dieťa
Smrtiaci TAJFÚN vyfúkol dieťa aj s kolískou na ulicu: Lomcovanie stavebnou plošinou a infarktové stavy robotníkov
Zahraničné
HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej
HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej ceste: Vodič bez brzdenia narazil do auta pred sebou, VIDEO BRUTÁLNEJ zrážky!
Zahraničné

Prominenti

Scooter
Hviezdne maniere kapely Scooter: Odpadnete z ich nárokov!
Zahraniční prominenti
FOTO Dara Rolins ukázala
FOTO Dara Rolins ukázala hniezdočko lásky s Nedvědom: Ich vysnívaný dom rastie ako z vody!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Zomrel známy DJ (†50): Našli ho mŕtveho v byte!
Zahraniční prominenti
Markíza média párty. Na
Herečka Kristína Sisková prekvapila rodinným priznaním: TOTO dokázala tajiť niekoľko rokov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Alergici, zbystrite pred dovolenkou:
Alergici, zbystrite pred dovolenkou: TIETO chyby vám môžu pokaziť celý výlet
Zaujímavosti
Airbus uskutočnil skúšobný let
Airbus uskutočnil skúšobný let z Austrálie do Francúzska, trval viac ako 24 hodín
dromedar.sk
Ilustračné foto
Lekár má 90 ROKOV a stále ordinuje! Za pacientmi kráča po horských dedinách
Zaujímavosti
Zo žartu si objednala
Zo žartu si objednala kresbu svojej spriaznenej duše: O týždeň stretla muža z obrázku
Zaujímavosti

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)
Príde na Slovensko čínska automobilka? Pellegrini: Rokovania už prebiehajú! (foto)
Nová vlajková loď Audi sa bude vyrábať v Bratislave: Najväčšie auto v histórii značky už pozná aj svoju cenu! (foto)
Nová vlajková loď Audi sa bude vyrábať v Bratislave: Najväčšie auto v histórii značky už pozná aj svoju cenu! (foto)
Definitívny koniec výroby Porsche Cayenne v Bratislave? Šéf luxusnej automobilky prvýkrát prehovoril
Definitívny koniec výroby Porsche Cayenne v Bratislave? Šéf luxusnej automobilky prvýkrát prehovoril
Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých

Šport

Smutný koniec slávnej značky: Bývalý klub Hamšíka a Guardiolu čaká definitívny zánik!
Smutný koniec slávnej značky: Bývalý klub Hamšíka a Guardiolu čaká definitívny zánik!
Serie A
Devastácia futbalu v priamom prenose: Infantino stanovil konečný dátum pre všetkých 211 krajín
Devastácia futbalu v priamom prenose: Infantino stanovil konečný dátum pre všetkých 211 krajín
Ostatné
Majsterky Európy v plnej ráži! Slovenky zaknihovali prvú výhru na MS, naša brankárka čarovala
Majsterky Európy v plnej ráži! Slovenky zaknihovali prvú výhru na MS, naša brankárka čarovala
MS v hádzanej
Maďarsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Prestrelka Sainza s Piastrim, Plán B Astonu a Ferrari už nikto nerozumie
Maďarsko V SPÄTNOM ZRKADLE: Prestrelka Sainza s Piastrim, Plán B Astonu a Ferrari už nikto nerozumie
Formula 1

Auto-moto

Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Hľadám prácu
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Ovocné dezerty

Technológie

Windows 11 dostal aktualizáciu, ktorá zlepší výkon vypočítača. Je však voliteľná a nemusí sa ti stiahnuť automaticky
Windows 11 dostal aktualizáciu, ktorá zlepší výkon vypočítača. Je však voliteľná a nemusí sa ti stiahnuť automaticky
Windows
Po vojne s Iránom prišiel miliardový obchod. Saab predá Blízkemu východu GlobalEye – lietadlo, bez ktorého ani Patrioty nestačia
Po vojne s Iránom prišiel miliardový obchod. Saab predá Blízkemu východu GlobalEye – lietadlo, bez ktorého ani Patrioty nestačia
Vojenská technika
EÚ od 2. augusta otrasie internetom. Spúšťa nové pravidlá pre AI obsah
EÚ od 2. augusta otrasie internetom. Spúšťa nové pravidlá pre AI obsah
Správy
Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Perlivá voda má zlú povesť. Nová štúdia ukázala, či naozaj poškodzuje zuby
Veda a výskum

TN LIVE

Dobrá správa pre turistov. Dôležitú trasu vo Vysokých Tatrách po rokoch znovu sprístupnia
Dobrá správa pre turistov. Dôležitú trasu vo Vysokých Tatrách po rokoch znovu sprístupnia
Domáce
V prípade zbúrania historického domu v Trenčíne padlo obvinenie. Mužovi hrozia v prípade dokázania viny roky za mrežami
V prípade zbúrania historického domu v Trenčíne padlo obvinenie. Mužovi hrozia v prípade dokázania viny roky za mrežami
Domáce
Rozruch na pražskom letisku. Muž po pokuse o žart neodletel s deťmi na dovolenku
Rozruch na pražskom letisku. Muž po pokuse o žart neodletel s deťmi na dovolenku
Zahraničné
Nešťastný deň na slovenských cestách pokračuje. Vodička auta mala prejsť do protismeru a zraziť sa s motorkármi
Nešťastný deň na slovenských cestách pokračuje. Vodička auta mala prejsť do protismeru a zraziť sa s motorkármi
Domáce

Bývanie

Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu

Pre kutilov

Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Fotografia z dovolenky odhalila manželovo tajomstvo: Päť rokov žil dvojitý život s inou ženou
Partnerské vzťahy
Fotografia z dovolenky odhalila manželovo tajomstvo: Päť rokov žil dvojitý život s inou ženou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Audi Q9
Domáce
Audi predstavilo novú vlajkovú loď: Bude sa vyrábať na Slovensku, FOTO najväčšie auto v histórii značky
Smrtiaci TAJFÚN vyfúkol dieťa
Zahraničné
Smrtiaci TAJFÚN vyfúkol dieťa aj s kolískou na ulicu: Lomcovanie stavebnou plošinou a infarktové stavy robotníkov
HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej
Zahraničné
HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej ceste: Vodič bez brzdenia narazil do auta pred sebou, VIDEO BRUTÁLNEJ zrážky!
ŠOK inšpektorov po príchode
Domáce
ŠOK inšpektorov po príchode do bytu: 18 zvierat, SMRAD, totálna špina a exkrementy... FOTO len pri silné žalúdky!

Ďalšie zo Zoznamu